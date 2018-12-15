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Открылась традиционная Рождественская благотворительная ярмарка брестских ремесленников
16.12.2018 06:32 — Разное | Виртуальный Брест
15 декабря 2018 года в ТЦ «Дидас Персия» открылась традиционная Рождественская благотворительная ярмарка брестских ремесленников.
Мастера разместились на третьем этаже. На ярмарочных столах расписные, вязаные и шитые игрушки ручной работы, женские и детские праздничные украшения, новогодние шары, оригинальные авторские изделия и куклы. Мыло ручной работы в виде винограда, мандаринов, бутербродов с икрой и шпротами станет хорошим подарком или призом веселого новогоднего розыгрыша.
На ярмарке представлены целые семейства разнообразных свинок – символов наступающего 2019 года.
Если загляните на выставку-ярмарку, обратите внимание на пары красных шаров. Рядом с ними установлены ящики для пожертвований, которые помогут тяжелобольным детям полнее ощутить праздник и, возможно, стать немного счастливее.
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15 декабря 2018 года в ТЦ «Дидас Персия» открылась традиционная Рождественская благотворительная ярмарка брестских ремесленников. Мастера разместились на третьем...
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