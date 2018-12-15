МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в Гомельской области

В воскресенье днем, 16 декабря, на территории Гомельской области ожидается сильный, мокрый снег, а также возможно налипание мокрого снега, сообщает gomel.mchs.gov.by
Рекомендации для населения при сильном мокром снеге:
Закройте плотно двери, окна, чердачные люки;
По возможности воздержитесь от поездок на автомобиле и без необходимости не покидайте жилище;
Если все же отправились в поездку на автомобиле, соблюдайте безопасный скоростной режим. Если ваш автомобиль находится в условиях ограниченной видимости, то необходимо прекратить движение, выставить знак аварийной остановки, подавать звуковые и световые сигналы;
Оказавшимся во время стихии на улице не следует укрываться под отдельно стоящими деревьями, вблизи электрических подстанций и линий электропередач, перемещаясь по местности, не приближайтесь к упавшим линиям электропередач;
Если вы в автомобиле – не следует останавливаться под линиям электропередач, деревьями, рядом с рекламными щитами и другими предметами с большой парусностью. Без необходимости не стоит выходить наружу, если нет уверенности, что рядом находится надежное укрытие;
При получении травмы обратитесь в травматологический пункт медицинские учреждения.
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