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МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в Гомельской области

16.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в Гомельской области
В воскресенье днем, 16 декабря, на территории Гомельской области ожидается сильный, мокрый снег, а также возможно налипание мокрого снега, сообщает gomel.mchs.gov.by

Рекомендации для населения при сильном мокром снеге: 

  • Закройте плотно двери, окна, чердачные люки; 
  • По возможности воздержитесь от поездок на автомобиле и без необходимости не покидайте жилище; 
  • Если все же отправились в поездку на автомобиле, соблюдайте безопасный скоростной режим. Если ваш автомобиль находится в условиях ограниченной видимости, то необходимо прекратить движение, выставить знак аварийной остановки, подавать звуковые и световые сигналы; 
  • Оказавшимся во время стихии на улице не следует укрываться под отдельно стоящими деревьями, вблизи электрических подстанций и линий электропередач, перемещаясь по местности, не приближайтесь к упавшим линиям электропередач; 
  • Если вы в автомобиле – не следует останавливаться под линиям электропередач, деревьями, рядом с рекламными щитами и другими предметами с большой парусностью. Без необходимости не стоит выходить наружу, если нет уверенности, что рядом находится надежное укрытие; 
  • При получении травмы обратитесь в травматологический пункт медицинские учреждения.


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В воскресенье днем, 16 декабря, на территории Гомельской области ожидается сильный, мокрый снег, а также возможно налипание мокрого снега,...
 
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