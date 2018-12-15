МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в Гомельской области

В воскресенье днем, 16 декабря, на территории Гомельской области ожидается сильный, мокрый снег, а также возможно налипание мокрого снега, сообщает

Рекомендации для населения при сильном мокром снеге:

Закройте плотно двери, окна, чердачные люки;

По возможности воздержитесь от поездок на автомобиле и без необходимости не покидайте жилище;

Если все же отправились в поездку на автомобиле, соблюдайте безопасный скоростной режим. Если ваш автомобиль находится в условиях ограниченной видимости, то необходимо прекратить движение, выставить знак аварийной остановки, подавать звуковые и световые сигналы;

Оказавшимся во время стихии на улице не следует укрываться под отдельно стоящими деревьями, вблизи электрических подстанций и линий электропередач, перемещаясь по местности, не приближайтесь к упавшим линиям электропередач;

Если вы в автомобиле – не следует останавливаться под линиям электропередач, деревьями, рядом с рекламными щитами и другими предметами с большой парусностью. Без необходимости не стоит выходить наружу, если нет уверенности, что рядом находится надежное укрытие;