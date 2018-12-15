ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

20 университетов и более 100 иностранных студентов: творческая гостиная «Беларусь – перекресток национальных культур» прошла в ГрГУ имени Янки Купалы

16.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
Азербайджан, Ирак, Китай, Вьетнам, Казахстан – более 100 студентов собрались в стенах купаловского вуза, чтобы представить традиции и культурные обычаи своих стран. Творческую гостиную «Беларусь – перекресток национальных культур» Центр интернационализации образования ГрГУ имени Янки Купалы при поддержке Министерства образования Республики Беларусь проводит уже во второй раз. 
 
20 университетов и более 100 иностранных студентов: творческая гостиная «Беларусь – перекресток национальных культур» прошла в ГрГУ имени Янки Купалы
 
Впервые такая межнациональная студенческая встреча прошла в 2017 году в рамках Республиканского фестиваля творчества иностранных студентов «F.-ART.by». Тогда в мероприятии приняли участие представители трех гродненских вузов и Белорусского государственного университета. На этот раз география события заметно расширилась – творческая гостиная объединила студентов из 19 университетов Беларуси и Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова. 
 
– Мы живем в поликультурном мире, и умение общаться с представителями другой культуры – одно из самых важных умений, которое университет формирует сегодня у студентов, – отметил проректор по учебной работе ГрГУ имени Янки Купалы Юрий Белых.– Прочную основу для формирования этого навыка  создает  возможность взаимодействия иностранных студентов.
 
В этом году организаторы сделали программу творческой гостиной более насыщенной. Впервые команды-представительницы разных стран сразились в интеллектуальном брэйн-ринге, темой которого стал «Этот удивительный мир – Беларусь!». Как признаются сами участники, готовиться к игре пришлось усиленно. 
 
20 университетов и более 100 иностранных студентов: творческая гостиная «Беларусь – перекресток национальных культур» прошла в ГрГУ имени Янки Купалы
 
–  Мы много читали о географии, истории, выдающихся людях Беларуси, узнали немало новых и любопытных фактов,– рассказала магистрант факультета истории, коммуникации и туризма ГрГУ имени Янки Купалы Дженнет Мамедова.
 
К слову, девушка приехала из Туркменистана, живет и учится в Беларуси уже не один год. За это время Дженнет успела хорошо познакомиться с местными традициями и культурой и сделать для себя определенные выводы:
 
– Беларусь – очень чистая страна и тут очень добрые люди,– поделилась девушка.  –  Казалось бы, белорусы и туркмены совсем разные, но на самом деле у нас много общего. Участвуя в фестивале творчества иностранных студентов, это можно легко заметить. Чтобы символизировать это единство, студенты из Туркменистана сегодня подготовили для выступления белорусский народный танец, думаю, будет очень интересно. 
 
20 университетов и более 100 иностранных студентов: творческая гостиная «Беларусь – перекресток национальных культур» прошла в ГрГУ имени Янки Купалы
20 университетов и более 100 иностранных студентов: творческая гостиная «Беларусь – перекресток национальных культур» прошла в ГрГУ имени Янки Купалы
20 университетов и более 100 иностранных студентов: творческая гостиная «Беларусь – перекресток национальных культур» прошла в ГрГУ имени Янки Купалы
 
Впрочем, участники творческой гостиной смогли не только сразиться в интеллектуальном турнире и раскрыть творческую сокровищницу разных культур. Собравшись за круглым столом, они рассказали об истории, религиозных традициях, национальных героях своих страны. 
 
Анвар Анваров учится на втором курсе Белорусской государственной академии связи. Родина молодого человека – Таджикистан. Представлять культуру своего народа в другой стране, по мнению парня, миссия ответственная:
 
20 университетов и более 100 иностранных студентов: творческая гостиная «Беларусь – перекресток национальных культур» прошла в ГрГУ имени Янки Купалы
 
– Сегодня я подготовил доклад-презентацию, хочу рассказать белорусским студентам о том, как формировались культурные традиции Таджикистана с древних времен до современных дней,– поделился Анвар Анваров. –Хотелось бы, чтобы другие ребята приблизились к истокам наших обычаев, прониклись их сутью. Это еще сильнее сплотит нас.
 
20 университетов и более 100 иностранных студентов: творческая гостиная «Беларусь – перекресток национальных культур» прошла в ГрГУ имени Янки Купалы
20 университетов и более 100 иностранных студентов: творческая гостиная «Беларусь – перекресток национальных культур» прошла в ГрГУ имени Янки Купалы
20 университетов и более 100 иностранных студентов: творческая гостиная «Беларусь – перекресток национальных культур» прошла в ГрГУ имени Янки Купалы
20 университетов и более 100 иностранных студентов: творческая гостиная «Беларусь – перекресток национальных культур» прошла в ГрГУ имени Янки Купалы
 
Также в рамках творческой гостиной состоялся концерт «Многоголосие национальных культур», в программу которого вошли творческие номера иностранных и белорусских студентов и конкурс эссе «Малая Родина». 
 
 
 
 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Азербайджан, Ирак, Китай, Вьетнам, Казахстан – более 100 студентов собрались в стенах купаловского вуза, чтобы представить традиции и культурные обычаи своих стран....
 
Новости дня
Новости разные
 
Открылась традиционная Рождественская благотворительная ярмарка брестских ремесленников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.12.2018
Газета Авангард
Заря над Неманам
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика