20 университетов и более 100 иностранных студентов: творческая гостиная «Беларусь – перекресток национальных культур» прошла в ГрГУ имени Янки Купалы

Азербайджан, Ирак, Китай, Вьетнам, Казахстан – более 100 студентов собрались в стенах купаловского вуза, чтобы представить традиции и культурные обычаи своих стран. Творческую гостиную «Беларусь – перекресток национальных культур» Центр интернационализации образования ГрГУ имени Янки Купалы при поддержке Министерства образования Республики Беларусь проводит уже во второй раз.





Впервые такая межнациональная студенческая встреча прошла в 2017 году в рамках Республиканского фестиваля творчества иностранных студентов «F.-ART.by». Тогда в мероприятии приняли участие представители трех гродненских вузов и Белорусского государственного университета. На этот раз география события заметно расширилась – творческая гостиная объединила студентов из 19 университетов Беларуси и Карагандинского государственного университета имени Е.А. Букетова.

– Мы живем в поликультурном мире, и умение общаться с представителями другой культуры – одно из самых важных умений, которое университет формирует сегодня у студентов, – отметил проректор по учебной работе ГрГУ имени Янки Купалы Юрий Белых.– Прочную основу для формирования этого навыка создает возможность взаимодействия иностранных студентов.

В этом году организаторы сделали программу творческой гостиной более насыщенной. Впервые команды-представительницы разных стран сразились в интеллектуальном брэйн-ринге, темой которого стал «Этот удивительный мир – Беларусь!». Как признаются сами участники, готовиться к игре пришлось усиленно.





– Мы много читали о географии, истории, выдающихся людях Беларуси, узнали немало новых и любопытных фактов,– рассказала магистрант факультета истории, коммуникации и туризма ГрГУ имени Янки Купалы Дженнет Мамедова.

К слову, девушка приехала из Туркменистана, живет и учится в Беларуси уже не один год. За это время Дженнет успела хорошо познакомиться с местными традициями и культурой и сделать для себя определенные выводы:

– Беларусь – очень чистая страна и тут очень добрые люди,– поделилась девушка. – Казалось бы, белорусы и туркмены совсем разные, но на самом деле у нас много общего. Участвуя в фестивале творчества иностранных студентов, это можно легко заметить. Чтобы символизировать это единство, студенты из Туркменистана сегодня подготовили для выступления белорусский народный танец, думаю, будет очень интересно.













Впрочем, участники творческой гостиной смогли не только сразиться в интеллектуальном турнире и раскрыть творческую сокровищницу разных культур. Собравшись за круглым столом, они рассказали об истории, религиозных традициях, национальных героях своих страны.

Анвар Анваров учится на втором курсе Белорусской государственной академии связи. Родина молодого человека – Таджикистан. Представлять культуру своего народа в другой стране, по мнению парня, миссия ответственная:





– Сегодня я подготовил доклад-презентацию, хочу рассказать белорусским студентам о том, как формировались культурные традиции Таджикистана с древних времен до современных дней,– поделился Анвар Анваров. –Хотелось бы, чтобы другие ребята приблизились к истокам наших обычаев, прониклись их сутью. Это еще сильнее сплотит нас.

















Также в рамках творческой гостиной состоялся концерт «Многоголосие национальных культур», в программу которого вошли творческие номера иностранных и белорусских студентов и конкурс эссе «Малая Родина».