Год малой родины: Гусевицкий сельсовет

После небольшого перерыва мы возвращаемся к освещению особенностей всех 15-ти сельсоветов Будакошелевщины и держим путь на гостеприимную гусевицкую землю, чтобы узнать, чем живет эта территория.

Сегодня на территории сельсовета расположено 10 населенных пунктов, наиболее крупными являются административный центр сельсовета деревня Гусевица и агрогородок Пенчин. Численность населения – около 1,5 тысячи человек. Среди них два участника Великой Отечественной войны – Анна Илларионовна Щепетко и Виктор Семенович Максименко, и два воина-интернационалиста – Александр Алексеевич Халецкий и Юрий Емельянович Марков.

Социальная сфера представлена двумя детскими садами, средними школами, домами культуры, библиотеками, почтовыми отделениями связи в Гусевице и Пенчине, Гусевицким фельд-шерско-акушерским пунктом и Пенчинской амбулаторией врача общей практики. Производственная сфера включает в себя два сельхозпредприятия: отделение КСУП «Кривск» в Гусевице и ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», а также пять предприятий малого бизнеса.

Одна из главных достопримечательностей сельсовета – Центр ткачества, который открылся в этом году на базе Гусевицкого сельского дома культуры и о котором мы неоднократно вам рассказывали.

Фермерство

На территории сельсовета расположено 5 фермерских хозяйств: по одному в Заре и Лютково и три – в п. Красный Свет. Последние принадлежат братьям Немцевым, уроженцам этого населенного пункта, и на них, бесспорно, стоит остановиться подробнее.

Любовь к земле у Немцевых в прямом смысле слова в крови: мать и отец всю жизнь добросовестно, если не сказать ударно, трудились в «Эксбазе «Пенчин». Отец – животноводом, а мать, к слову, обладательница орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, – оператором машинного доения. Дома родители держали большое хозяйство, управляться с которым с малых лет помогали дети, которых в семье было восемь: пять братьев и три сестры. «Мы трудились и трудимся всю жизнь», – так лаконично высказались Юрий и Александр Немцевы, с которыми мне посчастливилось встретиться и побеседовать.





Первым заниматься фермерством в начале 90-х стал старший из братьев, Юрий, который до этого работал в эксбазе и ПМК. Когда узнал о возможности получить в пользование земельный участок и открыть свое фермерское хозяйство, решил рискнуть. Признается, что поначалу было очень сложно, ведь начинать нужно было буквально с нуля, да и земли достались непростые, болотистые. Но работать ему было не привыкать, и засучив рукава Юрий Петрович активно взялся за дело. Вскоре к нему присоединились Сергей и Виктор. Александр в то время учился в Буда-Кошелевском аграрно-техническом колледже, но уже вовсю помогал братьям с работой на земле, а в 1998 году и сам, закончив колледж и отслужив в армии, оформил собственное фермерское хозяйство.

С годами братья наработали огромный опыт по выращиванию сельскохозяйственных культур, и сегодня фермерские хозяйства «Немцева Ю.П.» и «Немцева А.П.», расположившиеся на площади в 280 га, по праву являются одними из лучших в районе. Их основная специализация – растениеводство, и они непрерывно в ней совершенствуются. Выращивают пшеницу, картофель, масличную редьку, при благоприятных погодных условиях – гречиху, кукурузу и другие культуры. В работе используют отборные семена и посадочный материал, качественные, экологичные удобрения и средства защиты культур от вредителей, что позволяет гарантировать высокое качество итогового продукта. Выращенную продукцию реализуют на территории Республики Беларусь.

Александр Петрович, к слову, успешно совмещает фермерство и общественную деятельность, являясь депутатов районного Совета депутатов. Впрочем, Юрий Петрович в свое время также избирался депутатом райсовета.

Юрий и Александр Немцевы отмечают, что всегда открыты для сотрудничества и рады предложить разумные цены и взаимовыгодные условия взаимодействия.

Земляки

Конечно, рассказывая о выходцах из Гусевицкого сельсовета, нельзя не сказать об уроженце п. Ивашково, директоре одного из старейших предприятий Гомельщины КСУП «Брилево», расположенного в агрогородке Мичуринская Гомельского района, Аркадии Тарасовиче Кобрусеве. За достигнутые успехи в увеличении производства на основе интенсивных технологий и передовых методов организации труда в 1988 году Аркадию Тарасовичу присвоено звание Героя Социалистического труда. Он награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом «Знак Почета», тремя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями ВДНХ СССР, многочисленными грамотами и благодарностями. Несмотря на почтенный возраст, наш земляк активно участвует в общественной жизни, избирался членом Совета республики Национального собрания 2-го и 3-го созывов, сельского, районного, областного Советов депутатов, делегатом всех пяти Всебелорусских народных собраний. Аркадий Кобрусев – Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь, Почетный гражданин Гомельского района.

Указом Президента Республики Беларусь от 18 декабря 2017 года №451 Аркадий Тарасович награжден орденом Отечества III степени. В следующем году исполнится 40 лет, как он стоит у руля КСУП «Брилево».

Вообще, беря в расчет, что подавляющее большинство жителей сельсовета работали и работают в отрасли сельского хозяйства, на гусевицкой территории немало заслуженных людей, трудовая биография которых является примером для многих. Как, например, семья Нины Петровны и Алексея Васильевича Чепиковых из п. Лютково, которые всю свою сознательную жизнь работали в совхозе им. Ленина (ныне – отделение «Гусевица» КСУП «Кривск»). Алексей Васильевич трудился в строительной бригаде, Нина Петровна – сперва на ферме, затем в полеводческой бригаде. За годы работы они оба не раз удостаивались наград различных уровней, самой значимой из которых для главы семьи является значок и удостоверение «Ударник XII пятилетки». В пример можно ставить и их семейную жизнь: супруги Чепиковы, которые познакомились в 50-х годах в Днепропетровске, где тогда жила Нина Петровна, вместе уже больше 60 лет, родили и вырастили пятерых детей, дождались 11 внуков и уже 5 правнуков. Нина Петровна удостоена «Медали материнства» II степени.





Более 30 лет посвятила работе в колхозе им. Ленина и Валентина Александровна Тынькова из Новой Гусевицы, работавшая сперва оператором машинного доения, а затем управляющей на МТФ «Григоровка». Также имеет в своем арсенале немало наград, в том числе – Почетную грамоту Верховного Совета БССР, которой Валентина Александровна была удостоена в 1986 году.





Ремесленники

На территории сельсовета на сегодняшний день зарегистрировано три ремесленника: Виктория Васильцова занимается изготовлением текстильных кукол и панно из фетра, Наталья Кунделева мастерит различные игрушки, а также Ольга Берещенко, с которой нам удалось встретиться и пообщаться.





Рукоделием женщина увлекалась давно, но в качестве ремесленника официально оформилась в сентябре 2017 года. Занимается изготовлением всевозможных тканых изделий: рушников, сумок, чехлов и многого другого с изображением белорусского орнамента. Для работы у нее имеются два ткацких станка. В нынешнем году на Фестивале рушников она удостоена диплома 1 степени за лучшую работу декоративно-прикладного творчества. Ольга признается, что идей и задумок у нее еще очень много, поэтому можно быть уверенным, что в ее умелых руках родится еще немало уникальных изделий.

Марина КРАСНИК.

Фото автора.