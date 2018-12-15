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В одном из магазинов сладостей в Минске продают конфеты с червями

16.12.2018 08:32 — Разное | Tut.by  
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Фотографии конфет с необычной начинкой в редакцию прислала читательница. Она купила конфеты «Черноморочка» в кондитерском магазине в переходе одной из станций метро. Когда дома их стала разворачивать, в них оказались черви.


Фото: из личного архива читательницы

Женщина обратилась за помощью в санслужбы. 


Фото: из личного архива читательницы

В различных группах в соцсетях довольно часто выкладывают подобные снимки. А иногда в сладостях находят даже плесень.

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Теги: Минск
 
 
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Необычная начинка была обнаружена в конфетах «Черноморочка».
 
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