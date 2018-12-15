В одном из магазинов сладостей в Минске продают конфеты с червями

Фотографии конфет с необычной начинкой в редакцию прислала читательница. Она купила конфеты «Черноморочка» в кондитерском магазине в переходе одной из станций метро. Когда дома их стала разворачивать, в них оказались черви.



Фото: из личного архива читательницы

Женщина обратилась за помощью в санслужбы.



Фото: из личного архива читательницы

В различных группах в соцсетях довольно часто выкладывают подобные снимки. А иногда в сладостях находят даже плесень.