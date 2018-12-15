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Как отказать человеку на просьбу одолжить денег, чтобы он на тебя не обиделся? Ответ психолога

16.12.2018 08:40 — Разное | Tut.by  
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В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович, ведущий передачи «Психология навынос», отвечает на вопросы читателей и читательниц о любви, дружбе, сексе и общении с окружающими людьми.

Сегодня Павел разбирает распространенную ситуацию: человек просит у вас в долг, а вам эти деньги отдавать не хочется. Во-первых, мало их, во-вторых, точно знаете — не вернет. Как отказать, чтобы не обидеть человека и не попасть в его личный черный список? Объясняет психолог.

 
 
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Павел Зыгмантович рассказывает, как вести себя в распространенной ситуации: человек просит в долг, а вы в долг давать не хотите. Но и обижать не хотите! Что же...
 
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