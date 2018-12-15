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Многочисленная родня адресовала поздравления своей маме и бабушке Галине Петровне Наривончик в ее 85-летний юбилей

16.12.2018 — Разное | Полесская правда  
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Многочисленная родня адресовала поздравления своей маме и бабушке Галине Петровне Наривончик в ее 85-летний юбилей
Самое теплое слово – мама, самое доброе, чуткое сердце – у матери, самая глубокая
и вечная любовь – матери, самый неустанный и бескорыстный труд – матери. Это все о нашей маме Галине Петровне Наривончик, ей сегодня исполняется 85 лет.

Какие мы счастливые, уже сами бабушки и дедушки, что есть рядом с нами тот самый надежный человек, к которому можно обратиться, мама. Рядом с мамой, не-зависимо от возраста, мы дети.

Юбилейная дата заставила остановиться, по-особому посмотреть на нашу маму. Простота и человечность, терпение и смирение, доброта и любовь главные качества скромной, тихой нашей мамы. А за плечами тяжелый жизненный путь. Детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, раннее замужество, строительство собственного жилья и тяжелая работа на селе. Она посвятила себя семье и земле.

Ее смысл жизни это благополучие детей. Мама вырастила и воспитала шестерых детей, помогла получить каждому достойное образование. Хочется спросить: а когда она жила для себя? Да никогда! Все заботы и хлопоты о детях. Физические силы уже не те, но и сейчас ее главная помощь это молитва к Богу о милости, помощи и защите своих детей.

Сказать спасибо это мало, мы все в долгу перед тобой,

Дай Бог тебе здоровья, мама, – желанье всей семьи большой!

И, действительно, наша семья большая. С детьми, внуками и их семьями нас уже 57 человек.

От имени всех родных Янина РЕБКОВЕЦ.

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