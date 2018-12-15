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Николай Иосифович и Антонина Гордеевна Шукало из деревни Вишевичи отметили бриллиантовую свадьбу
16.12.2018 — Разное | Полесская правда
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Годы идут, наделяя этих замечательных светлых людей еще большей мудростью. Их отношения только крепнут, являясь примером для детей и всех окружающих.
Молодые поженились в 1958 году. Со временем сбылась их заветная мечта – построить собственный дом, в который они вошли уже с сыном и дочерью. Трудовую биографию Николай Иосифович создавал, проработав около 40 лет в колхозе «Оснежицкий». Передового механизатора не раз отмечали грамотами и благодарностями, бережно хранятся в семье его ордена Октябрьской Революции и «Знак почета», серебряные и бронзовые медали с ВДНХ. Опорой и поддержкой мужа всегда была жена. Антонина Гордеевна достойно трудилась в сфере общепита, успевала быть заботливой мамой, женой, умелой хозяйкой.
В юбилейный год семья Шукало снова принимает искренние теплые поздравления от самых близких людей, местной власти, работников учреждения культуры и многих других, кто ценит и помнит бриллиантовых юбиляров. Присоединяется к пожеланиям и наша редакция, приглашая отметить на страницах газеты еще не один юбилей.
Екатерина АБРАМЧУК.
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