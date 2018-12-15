Николай Иосифович и Антонина Гордеевна Шукало из деревни Вишевичи отметили бриллиантовую свадьбу



Десять лет тому назад золотой свадебный юбилей с поздравлением на страницах «Полесской правды» отмечали Николай Иосифович и Антонина Гордеевна Шукало из деревни Вишевичи. В году нынешнем они отмечают очередную круглую дату семейной жизни – 60-летие, или бриллиантовую свадьбу!

Годы идут, наделяя этих замечательных светлых людей еще большей мудростью. Их отношения только крепнут, являясь примером для детей и всех окружающих.





Супруги, повидавшие всякое на своем жизненном пути, знают цену каждому спокойному счастливому дню. Твердый характер, сила воли и огромное трудолюбие отца всегда было примером для детей. В войну, будучи ребенком, испытал тяготы жизни на чужбине, когда семью вывезли на работы в Германию. В военном детстве Антонины Гордеевны тоже было время рабского труда в Германии, где она наравне со взрослыми работала на табачной фабрике.

Молодые поженились в 1958 году. Со временем сбылась их заветная мечта – построить собственный дом, в который они вошли уже с сыном и дочерью. Трудовую биографию Николай Иосифович создавал, проработав около 40 лет в колхозе «Оснежицкий». Передового механизатора не раз отмечали грамотами и благодарностями, бережно хранятся в семье его ордена Октябрьской Революции и «Знак почета», серебряные и бронзовые медали с ВДНХ. Опорой и поддержкой мужа всегда была жена. Антонина Гордеевна достойно трудилась в сфере общепита, успевала быть заботливой мамой, женой, умелой хозяйкой.





К слову, хозяевами они тоже всегда были прекрасными, отмечались за образцовый порядок в доме и на усадьбе.

В юбилейный год семья Шукало снова принимает искренние теплые поздравления от самых близких людей, местной власти, работников учреждения культуры и многих других, кто ценит и помнит бриллиантовых юбиляров. Присоединяется к пожеланиям и наша редакция, приглашая отметить на страницах газеты еще не один юбилей.

Екатерина АБРАМЧУК.