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Мне 40 лет, я потратил 180 ночей на слипхакинг - и вот как мне удалось улучшить сон
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— Однажды, устав от хронической усталости, я решил разобраться, почему же у меня постоянно меня нет сил и с утра до вечера одолевает зевота (несмотря на литры бодрящего кофе). Очень надеясь, что виной тому не мой преклонный возраст (уже за сорок) и трое детей, а продолжительность и качество сна.
Я думал просто взять и недельку понаблюдать за сном с помощью специально обученного устройства, для чего приобрел б/у фитнес-браслет.
В итоге немножко увлекся, и исследование затянулось на целых 6 месяцев, в течение которых я фанатично экспериментировал, собирал данные, анализировал, строил графики и все такое научное. И теперь спешу поделиться открытиями. Я смог значительно улучшить свой сон — надеюсь, сможете и вы.
Поехали!
В первую опытную ночь я нацепил фитнес-браслет, соединенный по Bluetooth с телефоном, открыл приложение и включил режим сна (Start Sleep). И постепенно погрузился в него сам.
Утром же, подскочив по зову будильника, сразу выключил режим сна (End Sleep) и с любопытством принялся изучать результаты:
Первая мысль: «7 с половиной часов — это неплохо, но доли глубокого и REM-сна какие-то фиговые». Я уже знал, что именно в этих фазах происходят важные восстановительные процессы. Их продолжительность составила лишь 27% от всего времени в постели. Надо было что-то делать. Во время глубокой фазы восстанавливается тело, в REM-фазе — ум. Я задался целью увеличить продолжительность «восстанавливающего» сна.
В среднем человеку требуется спать по 7−9 часов, 1,5−2 часа которых занимают восстановительные фазы.
Я мог позволить себе валяться в постели лишь 7−7,5 часов (несколько раз в неделю вставал в 5.30, чтобы потренировать утренних клиентов, но лечь пораньше не мог) и решил выжать из этих часов максимум пользы: довести время восстанавливающего сна до 2 часов (~30%), то есть уменьшить продолжительность поверхностного (хотя бы до 70%).
Что меняется, если меньше пить кофе
Поскольку кофе я пил бесконечно, то подозревал, что он несколько влияет на качество сна. И в экспериментальном угаре исключил его полностью. Конечно, сначала была ломка, но вскоре пришел в себя, а главное — через неделю восстанавливающий сон увеличился на 30% и увеличилась общая продолжительность (быстрее засыпал).
И все же у меня оставались тренировки с ранними клиентами и кофеина очень недоставало при подъемах в 5.30.
В итоге я решил позволять себе чашечку крепкого, но лишь раз в сутки — по утрам.
Что меняется от тренировок
Я тренируюсь 3−4 раза в неделю, в основном железо + немного кардио. Анализ данных показал, что в дни с тренировочными нагрузками (или бытовыми) общая продолжительность сна возрастала, но лишь на 10−15%. Видимо, я раньше шел спать и быстрее засыпал. В продолжительности восстанавливающего сна значимых изменений не наблюдалось.
Что, если отказаться от телефона за час перед сном
Яркий свет подавляет выработку мелатонина, так что я перестал смотреть телевизор и пялиться в телефон перед сном (только запускал приложение).
Это тоже повлияло на скорость засыпания — достаточно было доползти до кровати и немного почитать (бумажную книгу); однако время восстанавливающего сна не увеличилось.
Что, если не наедаться
Все мы читали, чего надо избегать перед сном (и благополучно игнорировали рекомендации):
Так вот, в моем случае — это правда!
Восстанавливающий сон сокращался, когда я выдувал более одной порции пивка, а когда нам с женой удавалось спихнуть кому-нибудь детей и отправиться ужинать в ресторан (где предаться всем трем вышеперечисленным грехам сразу), общая длительность сна и продолжительность восстанавливающего были на 10−15% меньше, чем обычно.
Что, если добавить секс
Поскольку у нас с женой трое детей, по будням в постели сил хватало лишь на то, чтобы составить список дел на завтра. Так что в основном с этим фактором экспериментировали на выходных. Но результаты, конечно, были отличные! Для сна тоже: после секса я быстрее засыпал, а продолжительность восстанавливающей доли возрастала аж на 20%.
Стоило ли морочиться?
Для меня — безусловно. Не могу сказать, что положительный эффект накрыл внезапно в одно прекрасное утро, но изменения к лучшему проявились со временем. Например, тренировки стали результативнее, снизился процент жира и увеличилась мышечная масса — хотя я не менял диету. Качественное восстановление явно пошло на пользу обмену веществ.
И дома все стало лучше, особенно с детьми. Когда сон наладился, я стал внимательнее, больше интересовался их жизнью и мог активнее проводить время с ними. Это, на мой взгляд, самый важный эффект.
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«Зожник» перевел рассказ тренера и колумниста Криса Дэвидсона о своем полугодовом эксперименте со сном.
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