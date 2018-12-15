Это не к Новому году. Три интересных рецепта с мандаринами, которые можно попробовать до праздника

Предновогоднее время — мандариновое время. Давайте разберемся, что же с ними сделать, если поедать тонны в сыром виде больше нет сил.
Мандариновая тилапия
Ингредиенты:
Тилапия, филе — 4 шт.;
Мандарины — 2 шт.;
Укроп — 100 г;
Красный молотый перец — ½ ч.л.;
Соль — 2 ч.л.;
Карри — 2 ч.л.;
Оливковое масло — 2 ч.л.
Как готовим?
Тилапию маринуем в мандариновом соке с добавлением всех специй, масла и сока мандарина. Чем дольше маринуется, тем лучше, а в целом — 20 минут достаточно.
Сковороду застилаем бумагой для выпечки (предварительно сомните ее, намочите и отожмите — так она легче ложится на сковородку). Масла не нужно, так как оно в маринаде.
Обжариваем рыбку по 8 минут с каждой стороны на среднем огне. После того как рыбка приготовилась, сок от маринада отправляем следом на сковородку и пассеруем пару минут.
Подаем тилапию со свежей зеленью, под ароматным мандариновым соусом.
Творожный пирог с мандаринами
Ингредиенты:
Сливочное масло — 70 г;
Мука — 145 г;
Яйцо — 1 шт.;
Соль — 1 щепотка;
Сахар — 2 ч.л.;
Разрыхлитель — 1 ч.л.
Для начинки:
Творог — 270 г;
Яйцо — 1 шт.;
Белок яичный — 1 шт.;
Сливочное масло — 1 ст.л.;
Ванилин — 1,5 г;
Сахар — 2 ст.л.;
Крахмал кукурузный — 1 ст.л.;
Мандарины — 2−3 шт.;
Цедра мандарина — 1 ч.л.;
Желток яичный — 1 шт.;
Сахар тростниковый — 1 ст.л.;
Сахарная пудра — для посыпки.
Как готовим?
Для теста нарезаем сливочное масло кубиками и выкладываем в миску. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем, щепотку соли и сахар. Добавляем одно яйцо, замешиваем тесто. Тесто заворачиваем в пищевую пленку и кладем в холодильник на 20 минут.
Творог перетираем с размягченным сливочным маслом. Добавляем сахар, цедру мандарина, ванилин, яйцо и один яичный белок, кукурузный крахмал. Перемешиваем до однородной массы. Тесто вынимаем из холодильника, раскатываем в тонкий пласт и выкладываем в смазанную маслом форму для выпечки, оформив бортики.
Мандарины очищаем и разделяем на дольки. На тесто выкладываем творожную начинку, сверху — дольки мандарина, слегка вдавив их в тесто.
Посыпаем наш пирог коричневым сахаром. Выпекаем в разогретой до 180 градусов в духовке в течение 40−45 минут (ориентируйтесь на свою духовку). Пирог остужаем полностью, перед подачей посыпаем сахарной пудрой. Нарезаем на порционные кусочки.
Салат с мандаринами и авокадо
Ингредиенты:
Мандарины — 2 шт.;
Филе индейки — 200 г;
Авокадо — 1 шт.;
Салатные листья — 1 пучок;
Лимон — 1 шт.;
Грецкие орехи — 0,5 ст.;
Соль — по вкусу;
Оливковое масло.
Как готовим?
Индейку отвариваем в подсоленной воде до готовности (можно и запечь). Остужаем и нарезаем кубиками. Мандарины очищаем и разбираем на дольки, произвольно нарезаем. Авокадо чистим, удаляем косточку, нарезаем кубиками и поливаем небольшим количеством лимонного сока, чтобы не потемнел. Листья салата промываем, обсушиваем и рвем руками.
Грецкие орехи подсушиваем на сухой сковороде и измельчаем. Соединяем в миске индейку, мандарины, авокадо и салат.
Солим, заправляем лимонным соком и оливковым маслом. Салат раскладываем по тарелкам и каждую порцию посыпаем грецкими орешками.