ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Это не к Новому году. Три интересных рецепта с мандаринами, которые можно попробовать до праздника

16.12.2018 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Предновогоднее время — мандариновое время. Давайте разберемся, что же с ними сделать, если поедать тонны в сыром виде больше нет сил.

Мандариновая тилапия


Источник рецепта и фото: gastronom.ru

Ингредиенты:

  • Тилапия, филе — 4 шт.;
  • Мандарины — 2 шт.;
  • Укроп — 100 г;
  • Красный молотый перец — ½ ч.л.;
  • Соль — 2 ч.л.;
  • Карри — 2 ч.л.;
  • Оливковое масло — 2 ч.л.

Как готовим?

  1. Тилапию маринуем в мандариновом соке с добавлением всех специй, масла и сока мандарина. Чем дольше маринуется, тем лучше, а в целом — 20 минут достаточно.
  2. Сковороду застилаем бумагой для выпечки (предварительно сомните ее, намочите и отожмите — так она легче ложится на сковородку). Масла не нужно, так как оно в маринаде.
  3. Обжариваем рыбку по 8 минут с каждой стороны на среднем огне. После того как рыбка приготовилась, сок от маринада отправляем следом на сковородку и пассеруем пару минут.
  4. Подаем тилапию со свежей зеленью, под ароматным мандариновым соусом.

Творожный пирог с мандаринами


Источник рецепта и фото: kedem.ru

Ингредиенты:

  • Сливочное масло — 70 г;
  • Мука — 145 г;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Соль — 1 щепотка;
  • Сахар — 2 ч.л.;
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.

Для начинки:

Творог — 270 г;

Яйцо — 1 шт.;

Белок яичный — 1 шт.;

Сливочное масло — 1 ст.л.;

Ванилин — 1,5 г;

Сахар — 2 ст.л.;

Крахмал кукурузный — 1 ст.л.;

Мандарины — 2−3 шт.;

Цедра мандарина — 1 ч.л.;

Желток яичный — 1 шт.;

Сахар тростниковый — 1 ст.л.;

Сахарная пудра — для посыпки.

Как готовим?

  1. Для теста нарезаем сливочное масло кубиками и выкладываем в миску. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем, щепотку соли и сахар. Добавляем одно яйцо, замешиваем тесто. Тесто заворачиваем в пищевую пленку и кладем в холодильник на 20 минут.
  2. Творог перетираем с размягченным сливочным маслом. Добавляем сахар, цедру мандарина, ванилин, яйцо и один яичный белок, кукурузный крахмал. Перемешиваем до однородной массы. Тесто вынимаем из холодильника, раскатываем в тонкий пласт и выкладываем в смазанную маслом форму для выпечки, оформив бортики.
  3. Мандарины очищаем и разделяем на дольки. На тесто выкладываем творожную начинку, сверху — дольки мандарина, слегка вдавив их в тесто.
  4. Посыпаем наш пирог коричневым сахаром. Выпекаем в разогретой до 180 градусов в духовке в течение 40−45 минут (ориентируйтесь на свою духовку). Пирог остужаем полностью, перед подачей посыпаем сахарной пудрой. Нарезаем на порционные кусочки.

Салат с мандаринами и авокадо


Источник рецепта и фото: povarenok.ru

Ингредиенты:

Мандарины — 2 шт.;

Филе индейки — 200 г;

Авокадо — 1 шт.;

Салатные листья — 1 пучок;

Лимон — 1 шт.;

Грецкие орехи — 0,5 ст.;

Соль — по вкусу;

Оливковое масло.

Как готовим?

  1. Индейку отвариваем в подсоленной воде до готовности (можно и запечь). Остужаем и нарезаем кубиками. Мандарины очищаем и разбираем на дольки, произвольно нарезаем. Авокадо чистим, удаляем косточку, нарезаем кубиками и поливаем небольшим количеством лимонного сока, чтобы не потемнел. Листья салата промываем, обсушиваем и рвем руками.
  2. Грецкие орехи подсушиваем на сухой сковороде и измельчаем. Соединяем в миске индейку, мандарины, авокадо и салат.
  3. Солим, заправляем лимонным соком и оливковым маслом. Салат раскладываем по тарелкам и каждую порцию посыпаем грецкими орешками.

Приятного аппетита!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Избавляемся от мандариновых запасов. И ни в чем себе не отказывайте, пусть фраза «не ешь, это на Новый год» останется в детстве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Год малой родины: Гусевицкий сельсовет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.12.2018
Газета Авангард
Заря над Неманам
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика