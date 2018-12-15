Если не знаете, где выпить кофе. Пять новых кафе Минска со свежей выпечкой

Подборка для тех, кто угарно провел вечер субботы. В Минске каждый месяц открываются более-менее приличные бары, но вот с хорошими кофейнями — совсем беда. AFISHA.TUT.BY собрала пятерку новых (открывшихся за этот год — прим.ред.) кафе-кондитерских, куда можно заглянуть за кофе и свежими десертами.





























Формат: кафе и кондитерская. Где: ул. Московская, 16. Когда: с 9.00 до 23.00. Некоторые позиции из меню: пирожное «Картошка» — 2 рубля 50 копеек; торт «Медовый» — 3 рубля за 100 граммов; тарт с персиками — 3 рубля; классический эклер — 2 рубля 50 копеек; тирамису — 3 рубля 50 копеек; чизкейк с голубикой — 4 рубля; эспрессо, американо — по 2 рубля 50 копеек; капучино, латте — по 3 рубля 50 копеек.

«Свои»























Формат: кофейня. Где: пр-т Независимости, 22. Когда: с 08.00 до 22.00. Некоторые позиции из меню: эспрессо — 2 рубля 70 копеек; капучино (200 мл) — 3 рубля 20 копеек; морковный пирог — 4 рубля 90 копеек; сырники со сметаной — 2 рубля 80 копеек.























Формат: ресторан и кондитерская. Где: Мельникайте, 9. Когда: с 11.00 до 23.00. Некоторые позиции из основного меню: миндальный круассан с миндальным кремом — 5 рублей 50 копеек; пирожное «Мандарин» — 10 рублей; эклеры — по 4 рубля; капучино — 4 рубля; американо — 3 рубля. На что стоит обратить внимание: на собственную выпечку.

















Формат: ресторан (подробней о заведении по ссылке). Где: Независимости, 89. Когда: с 11.00 до 23.00. Некоторые позиции из меню: эспрессо, американо — 2 рубля 50 копеек; капучино — 3 рубля; латте — 3 рубля 50 копеек; раф — 4 рубля; венский торт — 6 рублей 90 копеек за 100 граммов; муссовые пирожные — 6 рублей 90 копеек; эклеры с разными начинками — по 3 рубля 90 копеек; круассаны — от 2 рублей 50 копеек.

O.D.I.























Где: проспект Независимости, 12; Когда: с 11.00 до 23.00 (кондитерская — с 8.00); Сколько: эспрессо, американо — по 3 рубля; капучино — 3 рубля 50 копеек; латте — 3 рубля 80 копеек; круассаны — от 3 рублей; чизкейк — 8 рублей; пирог из фермерской рикотты — 5 рублей 50 копеек.