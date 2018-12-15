Если не знаете, где выпить кофе. Пять новых кафе Минска со свежей выпечкой

Подборка для тех, кто угарно провел вечер субботы. В Минске каждый месяц открываются более-менее приличные бары, но вот с хорошими кофейнями — совсем беда. AFISHA.TUT.BY собрала пятерку новых (открывшихся за этот год — прим.ред.) кафе-кондитерских, куда можно заглянуть за кофе и свежими десертами.
Формат: кафе и кондитерская.
Где: ул. Московская, 16.
Когда: с 9.00 до 23.00.
Некоторые позиции из меню:
пирожное «Картошка» — 2 рубля 50 копеек;
торт «Медовый» — 3 рубля за 100 граммов;
тарт с персиками — 3 рубля;
классический эклер — 2 рубля 50 копеек;
тирамису — 3 рубля 50 копеек;
чизкейк с голубикой — 4 рубля;
эспрессо, американо — по 2 рубля 50 копеек;
капучино, латте — по 3 рубля 50 копеек.
«Свои»
Формат: кофейня.
Где: пр-т Независимости, 22.
Когда: с 08.00 до 22.00.
Некоторые позиции из меню:
эспрессо — 2 рубля 70 копеек;
капучино (200 мл) — 3 рубля 20 копеек;
морковный пирог — 4 рубля 90 копеек;
сырники со сметаной — 2 рубля 80 копеек.
Формат: ресторан и кондитерская.
Где: Мельникайте, 9.
Когда: с 11.00 до 23.00.
Некоторые позиции из основного меню:
миндальный круассан с миндальным кремом — 5 рублей 50 копеек;
пирожное «Мандарин» — 10 рублей;
эклеры — по 4 рубля;
капучино — 4 рубля;
американо — 3 рубля.
На что стоит обратить внимание: на собственную выпечку.
Формат: ресторан (подробней о заведении по ссылке).
Где: Независимости, 89.
Когда: с 11.00 до 23.00.
Некоторые позиции из меню:
эспрессо, американо — 2 рубля 50 копеек;
капучино — 3 рубля;
латте — 3 рубля 50 копеек;
раф — 4 рубля;
венский торт — 6 рублей 90 копеек за 100 граммов;
муссовые пирожные — 6 рублей 90 копеек;
эклеры с разными начинками — по 3 рубля 90 копеек;
круассаны — от 2 рублей 50 копеек.
O.D.I.
Где: проспект Независимости, 12;
Когда: с 11.00 до 23.00 (кондитерская — с 8.00);
Сколько:
эспрессо, американо — по 3 рубля;
капучино — 3 рубля 50 копеек;
латте — 3 рубля 80 копеек;
круассаны — от 3 рублей;
чизкейк — 8 рублей;
пирог из фермерской рикотты — 5 рублей 50 копеек.
Теги
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Минск
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AFISHA.TUT.BY собрала пятерку новых (открывшихся за этот год - прим.ред.) кафе-кондитерских, куда можно заглянуть за кофе и свежими десертами.