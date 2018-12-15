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Если не знаете, где выпить кофе. Пять новых кафе Минска со свежей выпечкой

16.12.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Подборка для тех, кто угарно провел вечер субботы. В Минске каждый месяц открываются более-менее приличные бары, но вот с хорошими кофейнями — совсем беда. AFISHA.TUT.BY собрала пятерку новых (открывшихся за этот год — прим.ред.) кафе-кондитерских, куда можно заглянуть за кофе и свежими десертами.

Love is Muffin














Формат: кафе и кондитерская.

Где: ул. Московская, 16.

Когда: с 9.00 до 23.00.

Некоторые позиции из меню:

пирожное «Картошка» — 2 рубля 50 копеек;

торт «Медовый» — 3 рубля за 100 граммов;

тарт с персиками — 3 рубля;

классический эклер — 2 рубля 50 копеек;

тирамису — 3 рубля 50 копеек;

чизкейк с голубикой — 4 рубля;

эспрессо, американо — по 2 рубля 50 копеек;

капучино, латте — по 3 рубля 50 копеек.

«Свои»











Формат: кофейня.

Где: пр-т Независимости, 22.

Когда: с 08.00 до 22.00.

Некоторые позиции из меню:

эспрессо — 2 рубля 70 копеек;

капучино (200 мл) — 3 рубля 20 копеек;

морковный пирог — 4 рубля 90 копеек;

сырники со сметаной — 2 рубля 80 копеек.

Bistronomia











Формат: ресторан и кондитерская.

Где: Мельникайте, 9.

Когда: с 11.00 до 23.00.

Некоторые позиции из основного меню:

миндальный круассан с миндальным кремом — 5 рублей 50 копеек;

пирожное «Мандарин» — 10 рублей;

эклеры — по 4 рубля;

капучино — 4 рубля;

американо — 3 рубля.

На что стоит обратить внимание: на собственную выпечку.

Dolce





Формат: ресторан (подробней о заведении по ссылке).

Где: Независимости, 89.

Когда: с 11.00 до 23.00.

Некоторые позиции из меню:

эспрессо, американо — 2 рубля 50 копеек;

капучино — 3 рубля;

латте — 3 рубля 50 копеек;

раф — 4 рубля;

венский торт — 6 рублей 90 копеек за 100 граммов;

муссовые пирожные — 6 рублей 90 копеек;

эклеры с разными начинками — по 3 рубля 90 копеек;

круассаны — от 2 рублей 50 копеек.

O.D.I.











Где: проспект Независимости, 12;

Когда: с 11.00 до 23.00 (кондитерская — с 8.00);

Сколько:

эспрессо, американо — по 3 рубля;

капучино — 3 рубля 50 копеек;

латте — 3 рубля 80 копеек;

круассаны — от 3 рублей;

чизкейк — 8 рублей;

пирог из фермерской рикотты — 5 рублей 50 копеек.

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Теги: Минск
 
 
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AFISHA.TUT.BY собрала пятерку новых (открывшихся за этот год - прим.ред.) кафе-кондитерских, куда можно заглянуть за кофе и свежими десертами.
 
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