«Он лизал хозяйственное мыло и ел, как моль, вязаные вещи». Письма о любви к животным от наших читателей

Уже четвертый год подряд «Мех дня» с наступлением первых холодов рассказывает добрые истории о ваших питомцах, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют всех читателей.

Напоминаем простое условие участия:

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by

Что должно быть в письме?

Кличка животного и история о том, как оно появилось в вашей жизни. Расскажите, что у него за характер, какие его привычки до сих пор приводят вас в восторг (или ужас) и почему именно он — лучший друг на свете. Качественные фотографии вашего друга.

До наступления тепла (то есть до марта) мы будем публиковать ваши истории на LADY и в наших соцсетях.

А сегодня ловите новые истории (если в этом выпуске вы не нашли свою — без паники! мы выдаем их дозированно, чтобы уберечь мимиметры) и новые полезные советы представителя международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс».

«Собака учит детей ответственности, состраданию и любви ко всему живому»

Хочется рассказать о своих любимых питомцах, а их в нашей семье трое: две кошки и одна собака. Первой появилась в семье кошка Мили. Нашла я ее через социальные сети, и на долгие 5 лет она оставалась единственным и неповторимым питомцем. Мили у нас кошка идеальная во всем. Она даже была нянькой для двух подрастающих дочек. Очень трепетно заботилась о них, когда они были еще совсем маленькими. А старшую дочь безумно любит — и спит с ней, и ест с ней, и гуляет с ней.





С начала этого года мы стали думать о том, что нам еще и собаку хочется завести. Это вихрь новых эмоций, это обучение детей самому главному, чего многим людям сейчас не хватает: ответственности, состраданию, тому, что нужно помогать слабым, тем, кто нуждается в помощи, и в целом любви ко всему живому.

И когда в апреле мы увидели объявление о том, что ищет дом щенок, которого нашли на стройке вместе с мамой и братиками-сестричками, и что им грозит смерть, мы не задумываясь позвонили по указанному телефону. Хотелось бы сказать спасибо куратору, которая поверила в нас, ведь волонтеры, наученные горьким опытом, часто не отдают спасенных животных семьям с маленькими детьми.

Так в нашей семье появилась прекрасная девчонка Марта. Которая, будучи щенком, вредничала, конечно, как и все дети, но мы, потратив немного времени и сил, сделали ее отличной, дрессированной и воспитанной собакой.





Для этого я еще до появления питомца изучала литературу, смотрела курсы по воспитанию собак. Сейчас Марта с младшей дочерью подруги не разлей вода. Так у нас и вышло, что Мили — кошка старшей дочки, а Марта — питомец младшей дочери.

А пару недель назад в нашу жизнь сверху прилетела еще одна кошка, а если быть точнее — котенок недель трех, от которого, видимо, отказалась кошка-мама. Когда мы поехали с мужем на пару часов на дачу, к нам с чердака дома упал маленький котенок. Больной, одинокий, который искал в нас спасение, услышав голоса.





Не раздумывая, мы ее забрали с собой, и теперь она — городской житель, который отлично вписался в нашу семью и начал всех строить. Хочу в завершение своей истории сказать: помогайте животным, ведь у вас есть весь мир, а для животных весь мир — это человек и любящий хозяин. И не имеют значения погрызенные обои и испорченный ковер, когда ты сделал доброе дело, подарив дом животному, ведь животные дарят нам намного больше.

«Котенок напоминал скелет, обтянутый кожей»

Хочу рассказать о своих пушистых любимцах — Бантике и Малой.

У меня всегда жили животные, и когда мы стали жить с мужем, он тоже был не против питомца. Правда, муж предлагал взять маленького котенка, но я настояла на том, чтобы забрать взрослую кошку у волонтеров, которая 4 года жила на улице и была стерилизована. Мы ее так и звали — Малая. Процесс адаптации был очень долгим: мы с мужем по очереди носили ее на руках, первое время она жила в шкафу, потому что сама выбрала именно его укромным местом, еда стояла возле этого же шкафа. Возможно, кто-то скажет, что это ненужное потакание капризам животного, но могу с полной уверенностью сказать, что это не так. Наша девочка была очень пугливая, но общими усилиями и постоянной заботой, мы смогли завоевать ее доверие.





Второе животное мы брать не планировали, но, как оказалось, у судьбы на этот счет были свои планы…

Возвращаясь летом домой, я увидела у дворовой детворы в руках маленького котенка. Я прошла мимо, убеждая себя, что еще одно животное мне не нужно. Но хватило этого убеждения на пару минут…



Старшая кошка удивилась новенькому, но приняла его как своего котенка

Котенок напоминал скелет, обтянутый кожей, был сильно обезвожен, и на тот момент я думала, что у него только один глазик, потому что другой был раздут на полмордашки. После проведения всех гигиенических процедур выяснилось, что глазик все-таки есть и, к великому облегчению, сильно не пострадал. Еще выяснилось, что котенок сам не умеет кушать и ходить в туалет, поэтому кормление у нас происходило со шприца, ходили в туалет мы с помощью ватного диска.

Наша кошка практически сразу приняла нового члена семьи, учила ходить в туалет, играть с игрушками.

Котенок, надо сказать, был настоящим бандитом, в отличие от старшей кошки: катался на шторах, отрывал прибитые провода и поклеенные обои, ел бабочек, гонялся за осами (поэтому средства от аллергии у нас всегда были под рукой), забирался в ванную, где с удовольствием лизал хозяйственное мыло, а самым убийственным стало то, что он, как моль, повыедал (именно ел) вязанные вещи и капроновые колготки (вещи были безвозвратно испорчены). А еще он очень любил воду, поэтому каждая влажная уборка в квартире превращалась в очередное шоу. Иногда я думала, что моему терпению придет конец…





И что же? Сейчас нашей Малой 10 лет, Бантику — 4 года. Это два безумно добрых, благодарных и умных создания, оба воспитанные, понимающие все с полуслова. Два пушистых комочка, которые каждый день делают нашу жизнь ярче и интереснее.

Они все еще ищут дом

Фиона

Малышка Фиона ищет дом. Ей 5 лет, но она все равно малышка, так как любит посидеть «на ручках» и поласкаться.





Прошлое она вспоминать не хочет: это была холодная и голодная уличная жизнь. Зато с надеждой и верой смотрит в будущее. И мы верим вместе с ней, что найдутся люди, которые разглядят в ней свое счастье.





С этой крошкой вам больше не придется гулять в одиночестве, а по возвращении домой вас всегда встретит приветливая мордашка-целовашка. Характер у Фионы спокойный, покладистый; на прогулке ведет себя культурно и вежливо. Собачка стерилизована и привита.

Контакт:

+375 44 7 326 714 — Наталья

Джина

Джина молодая (примерно 3 года), очень красивая бархатная кошка, ни одно фото не передает эксклюзивности нашей красавицы! Джина обладательница чудного окраса, огромных изумрудных глаз и необычного бобриного хвоста!





Джина обработана от паразитов, привита, стерилизована. Она очень аккуратна и ненавязчива в быту, предпочитает оккупировать стул или дремать на солнышке. Туалет — только лоток. Кушает сухой корм и пресервы.





Отдается совершеннолетним ответственным людям по договору с возможностью ненавязчивого отслеживания судьбы кошки. Самовыгул исключен.





Кураторы:

+375(29) 113−82−58 — Вероника

+375(29)511−94−07 — Валентина

Симба

Пристраивается в ответственные руки котенок-подросток Симба. Симбе около 8 месяцев, здоров, просвечен на микроспорию, обработан от всех паразитов, уже кастрирован, через неделю планируется прививка.





Симба — обладатель чудесного окраса и игривого характера. Малыш мегасоциальный, очень тянется к человеку, постоянно урчит как тигр и тянется к рукам. Полдня спит, полдня играет с мячиком… Станет очень красивым котофеем!

К лоточку приучен, кушает «Проплан» для котят.





Отдается взрослым ответственным людям не в качестве игрушки, с условием периодического контроля за судьбой котенка.

По вопросам пристройства звоните по номеру:

+375(29)113−82−58 — Вероника

Кузьма

Оригинальный окрас, изящная мордочка и вдумчивые глаза с глубоко запрятанной хитринкой -перед вами талисман домашнего очага, годовалый Кузьма собственной персоной.





Ведет себя прилично, а выглядит просто отлично! Благодаря «говорящему» имени этот роскошный мурлыка не нуждается в лишних рекомендациях — как и его тезка, мультяшный домовенок Кузя, очень любопытен, интересуется всем происходящим в доме и контролирует настроение человека, не позволяя другу грустить.





Помурлычет рядом, если вы заняты делом, и с удовольствием поиграет с ленточкой, если вам взгрустнется.

Котик согреет ваш дом, ведь счастье — это когда все дома!





Кузя немного стесняша, понадобится время для адаптации. Питомец здоров, вакцинирован, кастрирован, приучен к лотку с древесным наполнителем и вертикальной когтеточке.

Телефон:

+375 29 639−94−14 — Ирина.

Аленушка

Ну, не смогла волонтер «ЗООшанса» Татьяна пройти мимо, увидев недалеко от дороги котенка, похожего на скелетик. Подойдя поближе стало заметно, что одна лапка просто висит…

Татьяна взяла его на руки и понесла домой. Малыш тихонько прижимался и урчал от радости, что кто-то обратил на него внимание.





Оказалась малышка Аленушкой, котеночкой месяцев трех от роду, с очень выразительными глазками и ласковым характером. Абсолютно чистенькая и домашняя, пробыла недолго на улице. Скорее всего, выпала из окна или автомобиля.

В ветеринарной клинике после снимка подтвердили перелом шейки бедра правой задней лапы. Диагноз — резекционная артропластика ТБС (правая). По показаниям сделали операцию.





Все прошло успешно. Уже через месяц малышка носилась как вертолет! Оперированная ножка и бедро потихоньку обросли шерсткой, и котенок стала просто красавишной.

Аленушка — это чистая, наивная доброта. Она душевная, искренняя в своей нежности и преданная в чувствах любви настолько, насколько добры могут быть только дети.





Это прелестная кошечка для тех, кто способен увидеть душу в живом существе. Она замечательно воспитана и обучена всем кошачьим хитростям.

Мы ищем для Аленушки доброго, внимательного человека.

Телефон:

+375 29 565−46−96 — Татьяна

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— Иногда любящие животных люди приносят в квартиру котов, которые выросли на улице, и возникает острый вопрос: как приучить питомца к лотку?

Рассказываем:

В первые дни появления нового котика желательно предоставить ему для проживания небольшую, замкнутую площадь (кухня, комнатка, санузел), так как в просторной незнакомой квартире животное просто растеряется от обилия незнакомых запахов или заблудится. В маленьком пространстве котя быстрее сообразит, для чего нужен лоток.

Если любимец сходил мимо, рекомендуем намочить салфетку выделениями и положить в кошачий туалет.

Также срабатывает, если в нежелательное место «посещения» поставить миску с едой. Кот не будет гадить там, где ест.

Лоток должен стоять не на проходе, а в достаточно укромном и тихом месте, чтобы котику было комфортно и спокойно там находиться.

Редкие котики приучиваются к лотку, если в нем нет наполнителя, в котором можно покопаться, как в земле/песке; также котик не может сразу пойти на лоток с решеткой.

Причины возникновения проблем:

Основная причина — половое созревание. Разберитесь с возрастом животного и кастрируйте, если здоровье питомца позволяет это сделать.

Возможно, животное очень чистоплотно и не желает идти в неочищенный лоток. Тогда купите еще один, чтобы вы могли спокойно оставлять дома на день кота.

Если походы мимо лотка случаются редко, вероятно, периодически появляется раздражитель животного — например, известны случаи, когда коты гадили в ванную после чистки сильно пахнущим средством; показывали таким образом «фе» после процедуры купания; выказывали неудовольство посещением ветеринара либо нетипичным поведением людей.

Если животное ходит и в лоток, и мимо, то везите питомца натощак к ветеринару сдавать анализы: в первую очередь проверьте почки и мочевой пузырь. Часто это означает болезнь, к примеру, цистит. И кот таким образом дает понять, что ему плохо.

Многим котам не нравится решетка на лотке — мешает закапывать свои дела. Выражают протест.

Не нравится наполнитель. Пробуйте другой вид.

Не нравится открытый лоток. Некоторые коты стесняются и ходят только в лотки-домики закрытого типа.

Стресс у животного. Например, переезд, появления нового члена семьи, другого животного, прочее. Здесь лучше обратиться к зоопсихологу и набраться терпения: со временем проблема может решиться сама собой.

Как убрать неприятный запах? Из проверенного на практике — разрекламированные спреи не всегда эффективны. Чаще помогают народные средства: уксус, перекись водорода, пищевая сода. Разводить можно в разных пропорциях, в зависимости от концентрации запаха — в интернете много рецептов.