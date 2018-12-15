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БПЦ допустила общегражданские контакты с УПЦ, но считает её «раскольнической»
Белорусская православная церковь Московского патриархата (БПЦ) ограничится лишь «общегражданскими» контактами с Православной церковью Украины, образовавшейся от слияния Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), сообщает
«Возможны лишь в общегражданской перспективе, и дай Бог, чтобы они были добрососедскими», — сказал председатель Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин.
Он уточнил, что для БПЦ автокефальная УПЦ является «раскольниками» и официальные формальные контакты с ней невозможны.
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Белорусская православная церковь Московского патриархата (БПЦ) ограничится лишь «общегражданскими» контактами с Православной церковью Украины, образовавшейся...
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