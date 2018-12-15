ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БПЦ допустила общегражданские контакты с УПЦ, но считает её «раскольнической»

16.12.2018 09:16 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Белорусская православная церковь Московского патриархата (БПЦ) ограничится лишь «общегражданскими» контактами с Православной церковью Украины, образовавшейся от слияния Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), сообщает «РИА Новости».

«Возможны лишь в общегражданской перспективе, и дай Бог, чтобы они были добрососедскими», — сказал председатель Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин.

Он уточнил, что для БПЦ автокефальная УПЦ является «раскольниками» и официальные формальные контакты с ней невозможны.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская православная церковь Московского патриархата (БПЦ) ограничится лишь «общегражданскими» контактами с Православной церковью Украины, образовавшейся...
 
Новости дня
Новости разные
 
Славутыя землякi Пiншчыны. Вучоны-медык, асветнік Рафал Юзаф Чарвякоўскі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.12.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Lida.Info
Заря над Неманам
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика