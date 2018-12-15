БПЦ допустила общегражданские контакты с УПЦ, но считает её «раскольнической»

«Возможны лишь в общегражданской перспективе, и дай Бог, чтобы они были добрососедскими», — сказал председатель Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин.





Он уточнил, что для БПЦ автокефальная УПЦ является «раскольниками» и официальные формальные контакты с ней невозможны.



