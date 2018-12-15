БелАЗ получит компенсацию от российской фирмы за незаконное использование товарного знака

Ранее ООО «ТК Веллис» попало в поле зрения заинтересованных служб предприятия и правоохранительных органов в связи с реализацией контрафактных запасных частей к карьерной технике и незаконным использованием товарного знака «БелАЗ» на территории Российской Федерации, за что было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 российских рублей. Этот факт имел преюдициальное значение при рассмотрении дела по иску ОАО «БелАЗ» о взыскании компенсации.





Право на товарный знак является исключительным. Это означает, что никто не вправе без разрешения правообладателя использовать сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения. За нарушение исключительного права предусмотрена не только гражданско-правовая, но и административная и уголовная ответственность, предупреждает пресс-служба белорусского предприятия.



