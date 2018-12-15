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БелАЗ получит компенсацию от российской фирмы за незаконное использование товарного знака
Решением Арбитражного суда Нижегородской области удовлетворены в полном объеме исковые требования ОАО «БелАЗ» о взыскании с ООО «ТК Веллис» (Российская Федерация) компенсации за незаконное использование товарного знака «БелАЗ» в размере 200 000 российских рублей. Сообщение об этом появилось на сайте предприятия.
Ранее ООО «ТК Веллис» попало в поле зрения заинтересованных служб предприятия и правоохранительных органов в связи с реализацией контрафактных запасных частей к карьерной технике и незаконным использованием товарного знака «БелАЗ» на территории Российской Федерации, за что было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 российских рублей. Этот факт имел преюдициальное значение при рассмотрении дела по иску ОАО «БелАЗ» о взыскании компенсации.
Право на товарный знак является исключительным. Это означает, что никто не вправе без разрешения правообладателя использовать сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения. За нарушение исключительного права предусмотрена не только гражданско-правовая, но и административная и уголовная ответственность, предупреждает пресс-служба белорусского предприятия.
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Решением Арбитражного суда Нижегородской области удовлетворены в полном объеме исковые требования ОАО «БелАЗ» о взыскании с ООО «ТК Веллис» (Российская...
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