ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БелАЗ получит компенсацию от российской фирмы за незаконное использование товарного знака

16.12.2018 08:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Решением Арбитражного суда Нижегородской области удовлетворены в полном объеме исковые требования ОАО «БелАЗ» о взыскании с ООО «ТК Веллис» (Российская Федерация) компенсации за незаконное использование товарного знака «БелАЗ» в размере 200 000 российских рублей. Сообщение об этом появилось на сайте предприятия.

Ранее ООО «ТК Веллис» попало в поле зрения заинтересованных служб предприятия и правоохранительных органов в связи с реализацией контрафактных запасных частей к карьерной технике и незаконным использованием товарного знака «БелАЗ» на территории Российской Федерации, за что было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 российских рублей. Этот факт имел преюдициальное значение при рассмотрении дела по иску ОАО «БелАЗ» о взыскании компенсации.

Право на товарный знак является исключительным. Это означает, что никто не вправе без разрешения правообладателя использовать сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения. За нарушение исключительного права предусмотрена не только гражданско-правовая, но и административная и уголовная ответственность, предупреждает пресс-служба белорусского предприятия.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решением Арбитражного суда Нижегородской области удовлетворены в полном объеме исковые требования ОАО «БелАЗ» о взыскании с ООО «ТК Веллис» (Российская...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Грузии пройдет инаугурация нового президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.12.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Lida.Info
Заря над Неманам
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика