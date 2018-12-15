В Грузии пройдет инаугурация нового президента









ТАСС , на церемонии Зурабишвили даст присягу на верность конституции страны и произнесет клятву. Как передает, на церемонии Зурабишвили даст присягу на верность конституции страны и произнесет клятву.





В переводе на русский язык она звучит так: «Я, президент Грузии, перед лицом бога и народа клянусь соблюдать конституцию, независимость страны, ее единство и неделимость, заботиться о безопасности граждан и их благосостоянии, о возрождении моего народа и родины».





После этого президент выступит с речью о планах в качестве главы государства. В инаугурации Зурабишвили примет участие Георгий Маргвелашвили, избранный президентом Грузии 27 октября 2013 года и занимавший эту должность с 17 ноября 2013 года.





66-летняя Зурабишвили на инаугурации предстанет в платье, созданном проживающим во Франции грузинским дизайнером Джабой Диасамидзе.





Он был создателем платьев для актрисы Анджелины Джоли, супермодели Адрианы Лимы и грузинской певицы, народной артистки Грузии и СССР Нани Брегвадзе. «Я горжусь тем, что стал создателем платья первой женщины - президента Грузии», - сказал Диасамидзе.