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В Грузии пройдет инаугурация нового президента

16.12.2018 08:53 — Разное | Партизан  
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Избранная президентом Грузии Саломе Зурабишвили вступит в должность в воскресенье. Инаугурация нового главы государства состоится в городе Телави на востоке страны, церемония начнется в 15:00 по местному времени и продлится чуть более 40 минут.



Как передает ТАСС, на церемонии Зурабишвили даст присягу на верность конституции страны и произнесет клятву.

В переводе на русский язык она звучит так: «Я, президент Грузии, перед лицом бога и народа клянусь соблюдать конституцию, независимость страны, ее единство и неделимость, заботиться о безопасности граждан и их благосостоянии, о возрождении моего народа и родины».

После этого президент выступит с речью о планах в качестве главы государства. В инаугурации Зурабишвили примет участие Георгий Маргвелашвили, избранный президентом Грузии 27 октября 2013 года и занимавший эту должность с 17 ноября 2013 года.

66-летняя Зурабишвили на инаугурации предстанет в платье, созданном проживающим во Франции грузинским дизайнером Джабой Диасамидзе.

Он был создателем платьев для актрисы Анджелины Джоли, супермодели Адрианы Лимы и грузинской певицы, народной артистки Грузии и СССР Нани Брегвадзе. «Я горжусь тем, что стал создателем платья первой женщины - президента Грузии», - сказал Диасамидзе.

 
 
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Избранная президентом Грузии Саломе Зурабишвили вступит в должность в воскресенье. Инаугурация нового главы государства состоится в городе Телави на востоке...
 
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