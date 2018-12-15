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В Грузии пройдет инаугурация нового президента
Избранная президентом Грузии Саломе Зурабишвили вступит в должность в воскресенье. Инаугурация нового главы государства состоится в городе Телави на востоке страны, церемония начнется в 15:00 по местному времени и продлится чуть более 40 минут.
Как передает
В переводе на русский язык она звучит так: «Я, президент Грузии, перед лицом бога и народа клянусь соблюдать конституцию, независимость страны, ее единство и неделимость, заботиться о безопасности граждан и их благосостоянии, о возрождении моего народа и родины».
После этого президент выступит с речью о планах в качестве главы государства. В инаугурации Зурабишвили примет участие Георгий Маргвелашвили, избранный президентом Грузии 27 октября 2013 года и занимавший эту должность с 17 ноября 2013 года.
66-летняя Зурабишвили на инаугурации предстанет в платье, созданном проживающим во Франции грузинским дизайнером Джабой Диасамидзе.
Он был создателем платьев для актрисы Анджелины Джоли, супермодели Адрианы Лимы и грузинской певицы, народной артистки Грузии и СССР Нани Брегвадзе. «Я горжусь тем, что стал создателем платья первой женщины - президента Грузии», - сказал Диасамидзе.
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Избранная президентом Грузии Саломе Зурабишвили вступит в должность в воскресенье. Инаугурация нового главы государства состоится в городе Телави на востоке...
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