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В Брянской области зафиксировали всплеск контрабанды белорусских коров

16.12.2018 08:48 — Разное | Партизан  
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Российские пограничники задержали двух граждан Беларуси, которые незаконно ввезти Брянскую область, пишет портал "ГородБрянск" со ссылкой на пресс-службу регионального погрануправления.

Первый случай произошел 12 декабря в Суражском районе. Пограничники остановили для проверки документов белоруса, который перевозил в машине 19 коров. Документов на животных у него не оказалось.

На следующий день в этом же районе произошел аналогичный инцидент, на этот раз через границу без документов пытались переправить 40 коров.

Нарушители были задержаны вместе с грузом для дальнейшей проверки.
 
 
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Российские пограничники задержали двух граждан Беларуси, которые незаконно ввезти Брянскую область, пишет портал "ГородБрянск" со ссылкой на пресс-службу...
 
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