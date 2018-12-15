В Брянской области зафиксировали всплеск контрабанды белорусских коров

Первый случай произошел 12 декабря в Суражском районе. Пограничники остановили для проверки документов белоруса, который перевозил в машине 19 коров. Документов на животных у него не оказалось.





На следующий день в этом же районе произошел аналогичный инцидент, на этот раз через границу без документов пытались переправить 40 коров.





Нарушители были задержаны вместе с грузом для дальнейшей проверки.