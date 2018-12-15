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В Брянской области зафиксировали всплеск контрабанды белорусских коров
Российские пограничники задержали двух граждан Беларуси, которые незаконно ввезти Брянскую область, пишет портал
Первый случай произошел 12 декабря в Суражском районе. Пограничники остановили для проверки документов белоруса, который перевозил в машине 19 коров. Документов на животных у него не оказалось.
На следующий день в этом же районе произошел аналогичный инцидент, на этот раз через границу без документов пытались переправить 40 коров.
Нарушители были задержаны вместе с грузом для дальнейшей проверки.
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Российские пограничники задержали двух граждан Беларуси, которые незаконно ввезти Брянскую область, пишет портал "ГородБрянск" со ссылкой на пресс-службу...
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