Родители в шоке от детсада в Ивенце: раньше здесь лечили больных туберкулезом

Здание было построено в 1930-х годах. В свое время тут находились конюшни, казармы и санаторий для больных туберкулезом. Последний факт больше всего тревожит родителей.





"Туберкулезная палочка живет до 200 лет", - замечают они.





Здание садика морально устарело. В частности, здесь нет горячей воды. По словам заведующей, работники подогревают воду, когда детям нужно помыться.





Теоретически провести в здание горячую воду возможно, но перегружать бойлер из-за старой проводки сотрудники боятся. А еще здание "усеяно" трещинами. Их сотрудники ликвидируют своими силами.





Родителям уже несколько лет обещает новый сад, но на словах, говорят они, все и заканчивается.





"В 2006 году обещали, что мой сын закончит детский сад в новом. Мой Сережа заканчивает 9 класс, а мы пришли со своим младшим ребенком сюда", - рассказала одна из мам.









В Минском облисполкоме по этому поводу ответили: новый ясли-сад включили в проект инвестпрограммы на 2019 год. Со слов чиновников, его строительство начнется после новогодних праздников.





"Определен участок для строительства, подготовлена ПСД, завершается ее экспертиза. Я уверена, что в 2019 году мы приступим к строительству нового объекта", - сказала начальник главного управления по образованию Минского облисполкома Татьяна Апранич.