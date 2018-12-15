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Мясокомбинат горел в Бресте

16.12.2018 08:39 — Разное | Партизан  
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Спасатели ликвидировали пожар в колбасно-кулинарном цеху Брестского мясокомбината, сообщили в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило днем 15 декабря: загорание произошло на первом этаже двухэтажного здания в камере охлаждения, где хранится готовая продукция. Еще до прибытия пожарных расчетов из здания были эвакуированы 40 человек.

"На втором этаже здания остались два человека, которые не могли самостоятельно покинуть цех. При помощи масок для спасаемого двое работников предприятия были спасены звеньями газодымозащитной службы МЧС", - рассказали в МЧС.

Огонь повредил десять пластиковых ящиков для хранения продукции, а также 150 кг колбасных изделий. Пострадавших в результате пожара нет.

Службы химической и радиационной защиты произвели замеры воздуха в рабочей зоне камеры охлаждения и других помещениях – паров аммиака обнаружено не было.

На технологической процесс ЧП не повлияло – предприятие продолжает работать в штатном режиме.

Причины пожара выясняются.

 
 
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Спасатели ликвидировали пожар в колбасно-кулинарном цеху Брестского мясокомбината, сообщили в областном управлении МЧС.
 
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