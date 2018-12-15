Конфликт двух водителей на дороге обернулся ДТП и порезанными шинами

Предварительно известно, что в результате возникшего в движении недопонимания водитель белого Proton остановился, что разобраться в ситуации. В этот момент в открытую дверь легковушки врезался второй участник конфликта – на бирюзовом Peugeot.





Далее разбирательство больше походило на криминальные разборки. На этом этапе, судя по всему, инициативу захватили водитель и пассажир белой машины: они повредили зеркала заднего вида Peugeot и вдобавок порезали шины. Мужчин задержали милиционеры из Центрального РУВД.