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Конфликт двух водителей на дороге обернулся ДТП и порезанными шинами
Инцидент между автомобилистами, в котором поучаствовал и пассажир одной из машин, произошел вблизи пересечения ул. Орловской и Сморговского тракта днем 15 декабря, сообщили корреспонденту агентства
Предварительно известно, что в результате возникшего в движении недопонимания водитель белого Proton остановился, что разобраться в ситуации. В этот момент в открытую дверь легковушки врезался второй участник конфликта – на бирюзовом Peugeot.
Далее разбирательство больше походило на криминальные разборки. На этом этапе, судя по всему, инициативу захватили водитель и пассажир белой машины: они повредили зеркала заднего вида Peugeot и вдобавок порезали шины. Мужчин задержали милиционеры из Центрального РУВД.
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Инцидент между автомобилистами, в котором поучаствовал и пассажир одной из машин, произошел вблизи пересечения ул. Орловской и Сморговского тракта днем 15 декабря,...
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