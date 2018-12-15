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Мнение: Конец постсоветской церкви

16.12.2018 08:29 — Разное | Партизан  
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Сегодня собор в Киеве - идет завершение создания Поместной церкви в Украине. Это - огромное историческое событие, имеющее много проекций.



С политической стороны - это украинский нацбилдинг и важнейший шаг дальнейшего преодоления советизма. А это важно не только для Украины, но и для всех "постсоветских земель". "Византия" и "греки" вдруг, через 25 лет после крушения коммунизма, решили оказать бесценную помощь славянам, давая возможность выйти из зоны "неосоветской Евразии", в которую завернула ходом исторического развития "Москва".

Политически Москва теперь представляет фундаментальную угрозу для будущего славянских народов Евразии, и уходить от нее надо быстро и как можно дальше. Поэтому я убежден, что патрирарх Варфоломей войдет в историю, как человек, который во всяком случае дал шанс, дал сильный рычаг украинцам для того, чтобы уйти из-под радиации евразийского неосоветизма, которую источает современный Кремль.

С церковной стороны это не менее масштабное событие. Русская церковь, в которой мы крещены, пережила мало с чем сопоставимый опыт в ХХ веке, она столкнулась с истреблением, с жестокими манипуляциями со стороны государства, со сломанным хребтом прожила длинный послевоенный период внутри официально атеистического государства. Но она не справилась с полученной свободой после 1991 года. Церковное возрождение, которое приветствовали все, переросло себя и превратилось в очень сытый и секулярный по духу триумфализм. Всю трагедию ХХ века Москва конвертировала в чартеры коррупционеров на Афон и риторику о том, "какие мы большие" и как "наши границы не кончаются нигде". Поэтому Господь, глядя на это - и смирения ради - мудро решил разрушить полностью всю эту постсоветскую концепцию "канонической территории", в которой слепо уверились кремлевские "триумфалисты".

Иначе говоря, сегодняшний собор в Киеве - это важное событие не только для украинцев и для всех православных на территории Евразии, но и для всех, в том числе и совершенно секулярных людей. На мой взгляд, это выглядит как важный исторический шанс.


 
 
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Сегодня собор в Киеве - идет завершение создания Поместной церкви в Украине. Это - огромное историческое событие, имеющее много проекций.
 
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