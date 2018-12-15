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В Беларуси из-за снегопадов объявили оранжевый уровень опасности
Днем, в воскресенье, на территории Беларуси в связи с непогодой объявлен оранжевый уровень опасности.
По данным Белгидромета, по западу страны ожидается сильный снег, мокрый снег, а также налипание мокрого снега.
На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью минус 3-9 градусов, по востоку при прояснениях до –минус 11, максимальная - днем 1-7 градус мороза.
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Днем, в воскресенье, на территории Беларуси в связи с непогодой объявлен оранжевый уровень опасности.
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