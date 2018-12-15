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Самый маленький дом и огромный вирус. Лучшие научные фото 2018 года

16.12.2018 09:25 — Разное | Tut.by  
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Редакторы авторитетного журнала Nature выбрали лучшие научные фотографии 2018 года. В этом году ученым удалось сфотографировать самый маленький в мире дом, шторм на Юпитере, обезьянок-клонов и агрессивный морской огурец.


Изображение: Femto-ST / Caters

В мае французские инженеры из Femto-ST Institute в Безансоне разработали новую микророботическую систему, при помощи которой соорудили дом, длина которого всего 20 микрометров.


Изображение: Stephen Freeman and Laurence Delacroix / Nikon Small World 2018

Клеточные биологи Стивен Фриман и Лоуренс Делакруа из Льежского университета в Бельгии получили награду на конкурсе фото под микроскопом Nikon Small World с этим изображением нейронов во внутреннем ухе мыши. Эти клетки культивируют «в пробирке», чтобы изучить их созревание и разрушение.


Изображение: NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Seán Doran

Космический аппарат NASA «Джуно» уже восьмой год выполняет полет к Юпитеру и шлет и впечатляющие снимки газового гиганта. На этом можно видеть динамичное северное полушарие планеты с клубящимися облака и большим штормом.


Изображение: SpaceX

Американская компания SpaceX в этом году поставила рекорд по количеству космических пусков и посадок. В феврале этого года в Калифорнии были запущены несколько спутников, которые должны стать частью системы «мирового интернета».


Изображение: Ami Vitale / National Geographic Creative

Последний в мире самец северного белого носорога умер в марте этого года в Кении. На Земле остались только две самки. Исследователи изучают способы их экстракорпорального оплодотворения, которое может спасти подвид (Ceratotherium simum cottoni).


Изображение: Matthew G. Girard

Новая техника визуализации «стирает» мышцы организма и окрашивает его кости. На фото так «просветили» ставриду длинноперую.


Изображение: Kelvin Trautman

Три года рекордной засухи в ЮАР вынудили чиновников в Кейптауне принять жесткие меры и перекрыть воду в кранах. На фото — пустое водохранилище.


Изображение: Jin Liwang / Xinhua / Zuma

Чжун Чжун и Хуа Хуа — первые макаки, полученные в Китае с помощью клонирования методом, который помог создать овечку Долли.


Изображение: Rogelio Moreno / Nikon Small world

Это сорус папоротника, увеличенный в десять раз. Эта структура отвечает за производство и хранение спор, а те в свою очередь обеспечивают размножение растения.


Изображение: J. Abrahão et al. / Nat. Commun.

Недавно открытый тупанвирус может заражать амеб. Этот вирус имеет самый длинный среди всех вирусов хвост, а также самый большой набор генов, участвующих в выработке белка.


Фото: Reuters

В марте на льдине рядом с Гренландией прошел необычный футбольный матч. Ученые Института морских исследований Норвегии сыграли против экипажа ледокола.


Изображение: Greg Lecoeur / UPY2018

Шотландские северные олуши ныряют, чтобы поймать на скумбрию и других рыб. Птицы падают с высоты 30 метров, достигая скорости 100 километров в час.

Лучшие подвижные изображения


Изображение: S. Haddock / MBARI

Морской огурец подает сигнал «не беспокоить». Прикосновение к коже этого существа (Pannychia moseleyi) запускает целый биолюминесцентный фейерверк.


Изображение: SpaceX

В феврале руководитель SpaceX Илон Маск отправил автомобиль Tesla на орбиту. Родстер взлетел во время испытательного полета ракеты Falcon Heavy, сейчас автомобиль вращается вокруг Солнца.


Изображение: ESA/Rosetta/MPS/OSIRIS. Анимация: Jacint Roger Perez

Камера космического аппарата «Розетта» зафиксировала, как частицы пыли и льда двигаются вблизи кометы 67P/Чурюмова — Герасименко.


Изображение: Jung, Baek, Dasen et al./Cell (2018)

Детеныш ската Leucoraja erinacea буквально шагает. В феврале ученые сообщили, что у этого вида есть совокупность нейронов для двуногой ходьбы.

 
 
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Редакторы авторитетного журнала Nature выбрали лучшие научные фотографии 2018 года.
 
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