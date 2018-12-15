Часть «коммуналки» можно оплатить макулатурой

Мы уже писали в одном из номеров «ПВ» о том, что государственное предприятие «ЖРЭУ г. Пинска» принимает от людей макулатуру, ПЭТ-бутылки, другие вторичные материальные ресурсы в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг, в том числе и задолженности по ним.



Как рассказал начальник технического отдела предприятия С.Г.Кухарчук, с начала текущего года пинчане именно на эти цели сдали 934 кг отходов бумаги и картона, 214 кг отходов стекла, 55 кг ПЭТ-бутылок и полиэтилена.



Сергей Григорьевич напомнил, что в связи с этим на базе четырех жилищно-эксплуатационных служб созданы пункты по приему вторичных материальных ресурсов. На базе ЖЭСа № 1 прием осуществляется по адресу: ул. Заслонова, 15/1 с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, телефон для справок: 65-97-44; на базе ЖЭСа № 4 — по тому же адресу с понедельника по пятницу с 14.00 до 16.00, телефон для справок: 65-30-39; на базе ЖЭСа № 5 — по адресу:

ул. Центральная, 26, в кабинете оператора диспетчерской службы с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, телефон для справок: 33-58-14; на базе ЖЭСа № 6 — по тому же адресу, в кабинете 4 (второй этаж) в понедельник, среду, пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, телефон для справок: 33-58-24.



В заключение несколько слов о ценах на вторичные материальные ресурсы в счет оплаты «коммуналки». Отходы бумаги и картона стоят 0,08 руб. за кг; стеклобой тарный, смешанный по цветам (бутылка) — 0,10 руб. за кг; отходы полиэтилена — 0,18 руб. за кг; столько же заплатят за кг ПЭТ-бутылки. Цены, конечно, невысокие, но, как говорится, копейка к копейке…



Наталья КИРКОВЕЦ