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Часть «коммуналки» можно оплатить макулатурой

16.12.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Мы уже писали в одном из номеров «ПВ» о том, что государственное предприятие «ЖРЭУ г. Пинска» принимает от людей макулатуру, ПЭТ-бутылки, другие вторичные материальные ресурсы в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг, в том числе и задолженности по ним.

  Как рассказал начальник технического отдела предприятия С.Г.Кухарчук, с начала текущего года пинчане именно на эти цели сдали 934 кг отходов бумаги и картона, 214 кг отходов стекла, 55 кг ПЭТ-бутылок и полиэтилена.

  Сергей Григорьевич напомнил, что в связи с этим на базе четырех жилищно-эксплуатационных служб созданы пункты по приему вторичных материальных ресурсов. На базе ЖЭСа № 1 прием осуществляется по адресу: ул. Заслонова, 15/1 с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, телефон для справок: 65-97-44; на базе ЖЭСа № 4 — по тому же адресу с понедельника по пятницу с 14.00 до 16.00, телефон для справок: 65-30-39; на базе ЖЭСа № 5 — по адресу: ул. Центральная, 26, в кабинете оператора диспетчерской службы с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, телефон для справок: 33-58-14; на базе ЖЭСа № 6 — по тому же адресу, в кабинете 4 (второй этаж) в понедельник, среду, пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, телефон для справок: 33-58-24.

  В заключение несколько слов о ценах на вторичные материальные ресурсы в счет оплаты «коммуналки». Отходы бумаги и картона стоят 0,08 руб. за кг; стеклобой тарный, смешанный по цветам (бутылка) — 0,10 руб. за кг; отходы полиэтилена — 0,18 руб. за кг; столько же заплатят за кг ПЭТ-бутылки. Цены, конечно, невысокие, но, как говорится, копейка к копейке…

  Наталья КИРКОВЕЦ
 
 
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  Мы уже писали в одном из номеров «ПВ» о том, что государственное предприятие «ЖРЭУ г. Пинска» принимает от людей макулатуру, ПЭТ-бутылки, другие вторичные...
 
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