«Однажды в машину села компания наркоманов, требующих вести в Лиду». Женщина из Гродно рассказала о своей работе водителем такси





Гродненка Елена Янусевич — одна из немногих представительниц слабого пола, которые водят такси. Она считает, что восемь лет назад нашла дело по душе. Сегодня редкий житель города над Неманом так знает каждый его уголок, как она.

Обладательница крепкого характера, она относится к категории женщин, которым свойственно ломать определенные стереотипы.

Елена объясняет свое хобби, ставшее профессией, так:

— Я машину вожу лучше, чем жарю котлеты. Дорогу люблю так, что готова гладить асфальт.

Горожанка по прописке, она каждое лето проводила в деревне в Слонимском районе. Ее бабушка была известной на всю округу рукодельницей. Она усаживала внучку рядом и терпеливо учила, как плетутся кружева, вышиваются гладью и вяжутся эксклюзивные вещи для семьи, для дома. Лена была ученицей способной, схватывала все на лету, вот только усидеть на месте шустрой девочке было сложно. Она бежала к окну, если слышала, что по улице проехал автомобиль. Семейный старенький “Москвич” любознательная девочка уже изучила весь, и дед тайком от бабули под зорким контролем позволял даже машину завести и проехать по двору.

— Я уезжала в деревню на целое лето, там и попробовала водить все виды доступного транспорта — от трактора до мопеда, хозяином которого был местный кавалер. Как только исполнилось восемнадцать, пошла в автошколу за правами. Инструктор признался, что машину вожу лучше, чем он, — рассказывает Елена.

После окончания школы девушка заявила матери, что хочет стать дальнобойщицей. Зная крепкий и неугомонный характер дочери, та приложила все усилия, чтобы убедить сначала получить высшее образование.

Если учиться, то только в Москве, и Елена уехала постигать профессию экономиста, поступив в МГУ.

— Москва после Гродно мне показалась излишне шумной и суетливой. Там я отучилась два года и по семейным обстоятельствам перевелась в ГрГУ. А потом меня с головой накрыла любовь, — улыбаясь, вспоминает собеседница свою юность.

Вместе с избранником сердца Игорем, который на тот момент уже успел побыть предпринимателем, они уехали по туристической визе в Грецию, молодые и безбашенные, решили там и остаться. Это было начало двухтысячных, посчитали, что здесь смогут заработать денег и зажить счастливо.

— Поскольку мы были нелегалами, затеряться смогли только в деревне на сельхозработах. Жили в сарае, где крысы бегали по головам, зато в выходные у нас было море, мы готовили по белорусскому рецепту котлеты из мяса акулы. А много ли для счастья влюбленным надо? Так продержались три года, пока нас не депортировали, — вспоминает Елена период своих приключений.

Вернувшись в Гродно, поженились. Первым в такси работать пошел муж, Лене предстояло принести-таки маме заветный диплом университета. И она это сделала, а потом категорично заявила, что хочет водить такси.

К женщине-водителю за рулем маршрутки № 22 пассажиры уже привыкли. Этот маршрут можно смело назвать самым веселым, ведь он начинается в Ольшанке — молодом районе города, и обычно поутру полмашины занимают дети. Понятно, что от водителя, везущего таких клиентов, требуется особая бдительность. У Елены, которая и сама мама тринадцатилетнего сына, профессионализм и аккуратность вождения на первом месте, она строго усвоила этот урок, проработав восемь лет в такси.

— В такси специфика несколько другая. Там пассажиры нередко бывают навеселе, поэтому от водителя нужна особая бдительность, случаются и опасные ситуации, вот тогда и важна водительская взаимовыручка, — делится своим опытом Елена.

Она вспоминает случай, когда в такси уселся почти невменяемый пассажир. Всю дорогу он, будучи один в салоне, с кем-то на повышенных тонах разговаривал. Складывалось впечатление, что у парня начинается белая горячка. Когда таксист привезла клиента к месту назначения и попросила рассчитаться, тот вытаращил глаза и заявил, что только что заплатил. Она повторила свою просьбу, в ответ клиент озверел и сказал, что сломает нос. Елена тогда успела по рации передать ключевое слово “помощь”. Моментально из всех уголков города слетелись коллеги-таксисты. Увидев такую солидарность, задиристый клиент вмиг протрезвел.

Елена вспоминает, какого страха натерпелась, когда однажды в машину села компания наркоманов, требующих вести в Лиду. О том, что у пассажирки ломка, она поняла, когда увидела, что пена пошла изо рта и более вменяемые друзья стали спасать ее прямо в салоне, требуя от водителя гнать во всю мочь. Елена успела написать директору фирмы два слова “лида” и “наркоманы”, пока компания не потребовала достать батарею из мобильного. Однако сообщение сработало, и в Лиде такси встретили оперативники.

— Меня постоянно спрашивают, не страшно ли быть таксистом. Интерес к профессии, которая по душе, сильнее страха, — констатирует гродненка.

По ее словам, пассажиров приятных гораздо больше:

— У меня за эти годы уже есть постоянные клиенты. Я знаю такие подробности из их жизни, которые порой даже родственникам не доверяют. Ведь таксист — это своего рода психолог, а за дорогу можно успеть узнать человека.

Она вспоминает, как в начале своего пути в профессию везла парня с вечеринки. По тротуару шла девушка. Заприметив ее, клиент попросил таксиста срочно притормозить. Убедил-таки понравившуюся незнакомку сесть в такси и по-джентльменски попросил сначала ее довезти до дома.

— А вскоре эта пара нашла меня и попросила их отвезти в ЗАГС, затем я забирала маму с малышом из роддома. И такие судьбоносные знакомства бывают, — говорит Елена.

Вообще, по ее мнению, семья — это главное, работа не должна отнимать время, которое необходимо для общения с близкими, а миссия женщины, кем бы она ни была по профессии, — уметь создать в доме обстановку уюта. Следует заметить, что тут пригодились-таки бабушкины уроки. Елена переняла от нее черту настоящей рукодельницы: и вяжет, и вышивает, и плетет кружева. Свои эксклюзивы могла бы продавать за хорошую цену, но предпочитает раздаривать, в том числе пассажирам, которые с годами стали друзьями.

Елена замечает, что сейчас такси утратило статус элитного транспорта. Большая конкуренция вынуждает бороться за клиентов. Но не это настораживает, а качество услуги. По ее мнению, недопустимо брать водителем такси недавних выпускников автошколы, ведь статистика ДТП свидетельствует о том, что они часто становятся виновниками аварий. Другое дело, когда пассажир садится в машину к профессионалу.

Остается добавить, что диплом экономиста таксисту Елене Янусевич все-таки пригодился. Сейчас она директор ЧТУП “Мосттакс”, в распоряжении которого 11 машин, 14 человек в штате:

— Отрадно, что с нашего предприятия люди не бегут, значит, мы стали коллективом. Как бы ни менялись времена и нравы, водительская солидарность должна оставаться незыблемой. Мы ведь сами должны суметь сохранить статус таксиста-профессионала.

Обладательница крепкого характера, она относится к категории женщин, которым свойственно ломать определенные стереотипы. Доказала, что таксист — профессия не сугубо мужская. И если в коллективе поначалу к ней относились настороженно, подтрунивали, сейчас уважают. К тому же статус руководителя не мешает ей снова и снова садиться за руль такси или маршрутки, чтобы окунуться в атмосферу, без которой себя не мыслит.

Елена Янусевич по этому поводу философски замечает:

— Преврати свое хобби в работу и ты ни дня не будешь на работе.

«СБ-Беларусь сегодня»