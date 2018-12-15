Гвардейцы стояли насмерть!

Сбив врага с шоссе Невель-Городок в районе станции Бычиха, 31-я дивизия повернула на Городок. Командир 31-й стрелковой дивизии генерал Щербина поставил задачу 2-му батальону 99-го гвардейского стрелкового полка под командованием капитана Фёдорова Георгия Ивановича: ночью атаковать засевших на высоте 247,0 фашистов, пробить проход для остальных полков. В боях на Орловском направлении, близ города Локоть, в подразделение влились прославленные брянские партизаны отряда «За Родину». Батальон был одним из лучших не только в полку, но и в дивизии. С задания не вернулся…

Ровно в полночь батальон бесшумно снялся с места. Из-за снегопада даже ракеты едва освещали местность. Внезапный рывок — и гвардейцы в траншеях противника: вскрики часовых, глухие взрывы гранат, которыми уничтожали фашистов в блиндажах и землянках. К двум часам 19 декабря 1943 г. капитан Фёдоров послал донесение: «Оборона противника на фронте один километр прорвана, потерь нет, продолжаю выполнять задачу». К семи часам батальон продвинулся на пять километров, перерезал шоссе, овладел высотой 247,0.

Наступление 95-го и 99-го полков успеха не имело. На рассвете фашисты опомнились, подтянули танки, быстро закрыли брешь. Предотвратить трагедию было невозможно. Капитан Фёдоров принял решение: занять оборону и драться в окружении, роту противотанковых ружей, две 45-мм пушки поставил на том направлении, где могли появиться танки; минометный взвод расположил в центре. Едва рассвело, начался бой, неравный и жестокий. Высота была неудобна для обороны. После артподготовки фашисты опять пошли в атаку, пустив вперед пять танков. Наши бронебойщики подбили два танка, остальные отошли. Ряды батальона таяли. Была слышна минометно-пулеметная стрельба: на помощь пробивались 95-й и 97-й полки дивизии. Капитан Фёдоров принял новое решение и повел батальон в глубь обороны врага — на высоту 248,7. Она более удобна для круговой обороны. Измученные неравным боем бойцы в едином порыве пошли в атаку. Завязался рукопашный бой. Фашисты дрогнули. Батальон занял высоту и организовал круговую оборону. Атаки следовали одна за другой. И так до самого вечера.

Капитан Фёдоров, поднимаясь в последнюю атаку, крикнул: «Гвардейцы умирают, но не сдаются!». Погиб принявший батальон гвардии капитан Черновол В.В. Не стало парторга гвардии старшего лейтенанта Мезенцева, одним из последних в рукопашном бою убит командир роты гвардии старший лейтенант Татаринов Василий Михайлович (на снимке). Погиб практически весь батальон, около двухсот человек. Занявшие высоту фашисты издевались над ранеными, надругались над трупами. Несколько человек чудом остались живы, в том числе и комсомолец Гуль, рассказавший эту страшную историю.

Когда наши войска заняли названную капитаном Фёдоровым «лысой» высоту, состоялось захоронение героев. Под залпы ружейного салюта их тела были преданы земле. Над братской могилой в Малашенках склонилось боевое гвардейское знамя. На траурном митинге многие узнали простую и вместе с тем героическую биографию капитана Фёдорова. Георгий Иванович — ветеран дивизии. Политработник, он заменил командира в бою под Орлом и с июня 1943 г. командовал батальоном. Награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Георгий Иванович был замечательным командиром: учил бойцов воинскому мастерству, сердечно и по-отцовски заботился о них. Однополчане дали клятву отомстить за смерть товарищей. И клятву сдержали!

В Государственном архиве Витебской области хранится письмо Военного совета 1-го Прибалтийского фронта № 1007 от 10 мая 1945 г. за подписью И.Х. Баграмяна председателю Витебского облисполкома И.А. Ермошенко о необходимости установления памятников на могилах воинов 1-го Прибалтийского фронта, погибших на территории Витебской области. Список захоронений прилагался.

Братская могила 2433 расположена южнее д. Малашенки на магистрали Санкт-Петербург-Одесса. В центре композиции — скорбящий солдат с автоматом, вдоль него — могильные плиты со списками погибших воинов. Установлен памятник в 1958 г., реконструирован в 1988 г. с участием учеников СШ № 527 г. Москвы. Братская могила представляет историко-культурную ценность и находится под государственной охраной (охранное свидетельство № 10024 от 9.11 2004 г.).

В братской могиле покоится прах героев-фёдоровцев, воинов-освободителей Бычихинского края. На памятнике закреплена мемориальная доска: «Доблестным советским воинам, павшим в боях за свободу и независимость Родины! Слава героям!».

На электронном ресурсе «Память народа» в наградном листе на уроженца Ярославской области Татаринова Василия Михайловича, 1923 года рождения, имеется запись: «За проявленные мужество и героизм достоин посмертного присвоения звания «Герой Советского Союза»». Герои войны — это все, кто отдал жизнь за свободу и независимость Родины!

В коллекции «Военно-историческая литература» музея Боевой Славы Бычихинской СШ хранится книга «Гвардейская Витебская» с дарственной надписью «Красным следопытам средней школы станции Бычиха от Совета ветеранов 31-й гвардейской Витебской Краснознаменной орденов Ленина и Суворова II степени стрелковой дивизии. 1976 г.». Авторы А. Полянцев и В. Туткус использовали архивные материалы, военные мемуары, воспоминания воинов дивизии. Создана и пополняется презентация «Память о героях» — материалы о воинах, захороненных в братских могилах, и их родственниках. В эти дни жители освобожденных от немецко-фашистских захватчиков в 1943 г. территорий Бычихинского сельского совета празднуют 75-ю годовщину великого события.

Людмила БОРИСОВА, учитель истории Бычихинской СШ.