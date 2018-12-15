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Егор Лукомский и Максим Киреенко показали прекрасные результаты на Открытом первенстве Республики Беларусь по ушу

16.12.2018 — Разное | Газета Авангард  
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В Гомеле впервые прошло Открытое первенство Республики Беларусь по ушу в разделе «саньда», где команда клуба «Gladiator» заняла второе общекомандное место. Участие в турнире приняли и представители Буда-Кошелевского филиала клуба «Gladiator» Егор Лукомский и Максим Киреенко и показали прекрасные результаты, завоевав призовые места.

Максим занял третье место в возрастной категории «дети», а Егор стал чемпионом Республики Беларусь в возрастной категории «юниоры». По словам тренера Константина Погребного, успехи ребят отнюдь не случайны: мальчики упорно тренируются и идут к победе.

Егор Лукомский и Максим Киреенко показали прекрасные результаты на Открытом первенстве Республики Беларусь по ушу
Максим Киреенко
Егор Лукомский и Максим Киреенко показали прекрасные результаты на Открытом первенстве Республики Беларусь по ушу
Егор Лукомский

Егор в спорте с раннего детства: еще будучи учеником начальной школы, принимал участие во всех спортивных состязаниях и неизменно становился победителем. С возрастом любовь к спорту не иссякла. Сейчас Егор активно занимается футболом, баскетболом, тренируется в филиале клуба «Gladiator». Несколько лет назад посещал СДЮШОР «Спарта», занимался вольной борьбой. Кстати, навыки борьбы, которым его в свое время научил Василий Побединский, помогли Егору одержать долгожданную победу в данном турнире. К слову, Егор имеет удостоверение за подписью министра спорта и туризма, подтверждающее, что он выполнил нормативы Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь.
Наш второй юный герой, Максим, посещает клуб «Gladiator» около полугода, с тех пор, как перешел в 5 класс. По словам Сергея Киреенко, отца мальчика, желание заниматься смешанными единоборствами Максим изъявил сразу, как только узнал о существовании клуба. Родители его инициативу поддержали и сегодня нисколько об этом не жалеют, ведь ребенок не сидит дома за компьютером, как многие его сверстники, а занимается настоящим мужским спортом и, как видим, за короткий срок уже добился хороших результатах.
Ребята в один голос признаются: на достигнутом они останавливаться не собираются, будут продолжать тренироваться и штурмовать новые спортивные вершины. И таких возможностей будет, без сомнения, множество, потому как Константин Погребной старается, чтобы его воспитанники как можно чаще принимали участие в различных турнирах по смешанным единоборствам.
– Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить заместителя председателя райисполкома Геннадия Вамбрикова за огромную помощь и поддержку, которую он оказывает нашему филиалу, а также директора средней школы №1 Елену Некрашевич за предоставленное нам помещение на базе учреждения образования, где мы проводим занятия, – отметил Константин Погребной.
К слову, Геннадий Анатольевич и Елена Сергеевна удостоены благодарности Федерации ушу за помощь и содействие в проведении Открытого первенства Республики Беларусь по ушу. Ну а мы еще раз поздравляем наших юных спортсменов с победой и желаем дальнейших успехов на спортивном поприще. Так держать, парни!
Марина КРАСНИК.
Фото автора.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле впервые прошло Открытое первенство Республики Беларусь по ушу в разделе «саньда», где команда клуба «Gladiator» заняла второе общекомандное...
 
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