ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске на дороге водители порезали друг другу шины автомобилей

16.12.2018 09:45 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Центральное РУВД г. Минска
В Центральном районе белорусской столицы произошел конфликт между двумя автовладельцами.

Водители повздорили, после чего порезали друг другу шины автомобилей.

О происшествии, которое случилось сегодня днем, около 13:30, сообщает официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова.

По ее словам, во время движения по улице Орловская – Сморговский тракт водители транспортных средств марки «Peugeot 306» и «Proton Satria 315» вступили в конфликт. Водитель «Peugeot 306» въехал в открытую дверь автомобиля своего противника.

В Минске на дороге водители порезали друг другу шины автомобилей

Из автомобиля «Proton Satria 315» вышли водитель и пассажир, разбили зеркало заднего вида автомобиля «Peugeot» и порезали шины авто. К месту происшествия прибыли правоохранители и задержали всех участников ссоры. Теперь в отношении задержанных проводятся необходимые процессуальные действия.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Центральном районе белорусской столицы произошел конфликт между двумя автовладельцами.
 
Новости дня
Новости разные
 
40 эвакуированы и 2 спасены: в Бресте горел мясокомбинат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика