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В Минске на дороге водители порезали друг другу шины автомобилей
Фото: Центральное РУВД г. Минска
Водители повздорили, после чего порезали друг другу шины автомобилей.
О происшествии, которое случилось сегодня днем, около 13:30, сообщает официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова.
По ее словам, во время движения по улице Орловская – Сморговский тракт водители транспортных средств марки «Peugeot 306» и «Proton Satria 315» вступили в конфликт. Водитель «Peugeot 306» въехал в открытую дверь автомобиля своего противника.
Из автомобиля «Proton Satria 315» вышли водитель и пассажир, разбили зеркало заднего вида автомобиля «Peugeot» и порезали шины авто. К месту происшествия прибыли правоохранители и задержали всех участников ссоры. Теперь в отношении задержанных проводятся необходимые процессуальные действия.
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В Центральном районе белорусской столицы произошел конфликт между двумя автовладельцами.
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