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Поротников: "Лукашенко уверен, что пошел Европе навстречу, а взамен не получил ничего"

16.12.2018 09:42 — Разное | UDF  
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Фото с сайта thinktanks.by
Координатор аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников прокомментировал Thinktanks.by состояние отношений между Беларусью и Евросоюзом.

– Слова Лукашенко на встрече с послом Германии Петером Деттмаром об экономическом заборе, выстроенном ЕС, который Минску хотелось бы снять, вполне понятны.

Экономическая ситуация в Беларуси, мягко говоря, не улучшается, восстановление отношений с Евросоюзом не приводит к позитивным результатам, на которые в Минске рассчитывали. Европейские рынки остаются закрытыми для белорусской продукции из-за протекционистских и тарифных барьеров, хотя, с другой стороны, большой вопрос, есть ли Беларуси что туда продавать и в каких объемах. Лукашенко же уверен, что пошел Европе навстречу по многим чувствительным для себя вопросам, а не получил ничего.

По мнению аналитика, все заявления о поступательном развитии диалога — не более, чем слова:

– Только один пример. До сих пор не подписано соглашение о приоритетах сотрудничества между Беларусью и Евросоюзом до 2020 года. Год назад представитель белорусского МИД очень оптимистично заявлял, что до конца 2017-го эти приоритеты будут подписаны — ну вот, сейчас конец года, но вообще неясно, на каком там они свете эти приоритеты. Все не так радужно, как это хотелось бы видеть сторонникам тезиса, что диалог Беларусь-ЕС динамично и позитивно развивается. Беларусь находится на периферии даже региональной политики, это не та страна, которая представляет для Европы сколь либо существенный интерес.

Андрей Поротников отметил, что если Минск действительно желает продвигать свои интересы в Брюсселе, то сначала должен улучшить отношения с ближайшими европейскими соседями.

– А это будет сделать очень непросто, ведь уже есть разочарование со стороны Варшавы результатами политического и гуманитарного диалога с официальным Минском. Очень многие вещи пробуксовываются именно белорусской стороной. Объявленный исторический диалог практически остановлен по инициативе Беларуси, вопрос непризнаваемого Минском Союза поляков, который для Польши очень чувствителен, тоже не решается, – сказал эксперт.

До сих пор не заработал механизм малого приграничного движения с Польшой и Литвой.

– С Латвией — да, но там очень малонаселенный регион, порядка 180.000 человек с двух сторон, если же мы возьмем Литву, то тут речь идет о почти 800.000 человек с литовской стороны, с нашей — около полумиллиона, если Польша, то тут с нашей — 700.000 человек и около миллиона с польской. Считается, что в случае введения малого приграничного движения интенсивность эксплуатации пограничной инфраструктуры частными лицами вырастет в 2-3 раза, а эта инфраструктура уже эксплуатируется с превышением пропускной способности в 1,5-4 раза. Малое движение приведет к полному коллапсу на границе, инфраструктура перенапряжена с двух сторон. Требуются, помимо крупных инвестиций в оборудование, еще и инвестиции в обслуживающий персонал. Белорусская сторона к этому однозначно не готова и готовиться не собирается, на польской и литовской, вероятно, тоже, – считает Андрей Поротников.

 
Теги: Минск
 
 
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Все заявления о поступательном развитии диалога — не более, чем слова.
 
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