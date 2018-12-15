

Toyota

Первое место рейтинга заняли автомобили Toyota. За ними следуют Acura, Hyundai и Honda. Замыкают пятерку «неубиваемых» транспортных средств машины марки Mitsubishi.Рейтинг составлялся на основе данных, полученных при обращении в сервисные центры с проблемами двигателей. Были также названы самые дешевые в ремонте машины.Первое место рейтинга заняла Mazda – отремонтировать машину стоит в среднем 19 тыс. рублей, рассказывает «ПолитЭксперт». Затем идут Kia (более 21 тыс.рублей), Dodge, Hyundai и Chrysler (22 тыс. рублей).Ранее сообщалось, что Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем за девять месяцев 2018 года. Второе место по продажам заняла Kia Rio, третье — Lada Granta.