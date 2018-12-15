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Эксперты составили рейтинг "неубиваемых" автомобилей мира

16.12.2018 09:39 — Разное | UDF  
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Toyota
Специалисты составили топ самых надежных и пригодных к ремонту автомобилей в мире. Они оценили 5,5 млн машин, выпущенных в течение последних двух десятков лет.

Первое место рейтинга заняли автомобили Toyota. За ними следуют Acura, Hyundai и Honda. Замыкают пятерку «неубиваемых» транспортных средств машины марки Mitsubishi.

Рейтинг составлялся на основе данных, полученных при обращении в сервисные центры с проблемами двигателей. Были также названы самые дешевые в ремонте машины.

Первое место рейтинга заняла Mazda – отремонтировать машину стоит в среднем 19 тыс. рублей, рассказывает «ПолитЭксперт». Затем идут Kia (более 21 тыс.рублей), Dodge, Hyundai и Chrysler (22 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем за девять месяцев 2018 года. Второе место по продажам заняла Kia Rio, третье — Lada Granta.

 
 
Ссылка на источник 24
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Специалисты составили топ самых надежных и пригодных к ремонту автомобилей в мире.
 
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