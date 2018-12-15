Родители в шоке от детсада в Ивенце: раньше здесь лечили больных туберкулезом

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ОНТ

Здание было построено в 1930-х годах. В свое время тут находились конюшни, казармы и санаторий для больных туберкулезом. Последний факт больше всего тревожит родителей.замечают они.Здание садика морально устарело. В частности, здесь нет горячей воды. По словам заведующей, работники подогревают воду, когда детям нужно помыться.Теоретически провести в здание горячую воду возможно, но перегружать бойлер из-за старой проводки сотрудники боятся. А еще здание "усеяно" трещинами. Их сотрудники ликвидируют своими силами.Родителям уже несколько лет обещает новый сад, но на словах, говорят они, все и заканчивается.рассказала одна из мам.В Минском облисполкоме по этому поводу ответили: новый ясли-сад включили в проект инвестпрограммы на 2019 год. Со слов чиновников, его строительство начнется после новогодних праздников.- сказала начальник главного управления по образованию Минского облисполкома