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Как сообщили представители мобильного оператора МТС, 31 декабря 2018 года – последний день, когда есть возможность стать пользователем «Безлимитища». С началом нового года тарифный план будет недоступен для подключения.МТС представил услугу, которая поможет найти смартфон после кражи или утериПри этом действующие абоненты тарифного плана «Безлимитище» могут быть спокойными. Они смогут продолжить пользоваться услугой. Новым абонентам предложат другие тарифные планы.МТС не объяснил конкретные причины закрытия популярного тарифного плана. В компании лишь пояснили, что «Безлимитище» – тарифный план-легенда, но приходит время новых предложений и легенде пора уходить».Отметим, тарифный план «Безлимитище» появился в марте 2017 года. Он стал популярным прежде всего у тех абонентов, которым нужен неограниченный доступ к мобильному Интернету. Кроме того, тариф предлагает 400 минут во все сети и 50 МБ бесплатного трафика в сутки, который можно использовать в режиме модема. Абонентская плата на данный момент составляет 16 рублей 84 копейки в месяц.