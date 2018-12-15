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На "Брестском мясокомбинате" сгорело 150 кг колбасы

16.12.2018 09:32 — Разное | UDF  
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Фото: МЧС
Пожар произошел в колбасном цехе.

Пожар случился в колбасно-кулинарном цехе ОАО «Брестский мясокомбинат» в субботу днем. Возгорание произошло в камере охлаждения, которая предназначены для хранения готовой продукции. О нем оповестил с помощью извещается сотрудник цеха. До прибытия МЧС из здания эвакуировались 40 человек.

Еще двух с помощью масок со второго этажа вывели спасатели. Пожар было ликвидирован. Сгорело 10 пластиковых ящиков и 150 кг колбасных изделий. В камере охлаждения закопчены стены и потолок, передает МЧС.

 
 
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Пожар произошел в колбасном цехе.
 
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