Фото: МЧС

Пожар случился в колбасно-кулинарном цехе ОАО «Брестский мясокомбинат» в субботу днем. Возгорание произошло в камере охлаждения, которая предназначены для хранения готовой продукции. О нем оповестил с помощью извещается сотрудник цеха. До прибытия МЧС из здания эвакуировались 40 человек.Еще двух с помощью масок со второго этажа вывели спасатели. Пожар было ликвидирован. Сгорело 10 пластиковых ящиков и 150 кг колбасных изделий. В камере охлаждения закопчены стены и потолок,МЧС.