Манифестация "желтых жилетов" в субботу в Брюсселе обошлась "без ущерба и раненых", сообщили вечером источники в полиции.

Не было зарегистрировано никаких столкновений протестующих с полицейскими.

Третья манифестация бельгийского движения "желтых жилетов" оказалась немногочисленной. В то же время в местах проведения акции были выставлены мощные силы правопорядка.

Как сообщалось, члены бельгийского крайне-правого националистического движения "Насьон" пытались присоединиться к "желтым жилетам", но те решили дистанцироваться от радикалов. Дальнейшая акция была спокойной и безопасной.