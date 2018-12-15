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Акция "желтых жилетов" в Брюсселе прошла без столкновений с полицией
Манифестация "желтых жилетов" в субботу в Брюсселе обошлась "без ущерба и раненых", сообщили вечером источники в полиции.
Не было зарегистрировано никаких столкновений протестующих с полицейскими.
Третья манифестация бельгийского движения "желтых жилетов" оказалась немногочисленной. В то же время в местах проведения акции были выставлены мощные силы правопорядка.
Как сообщалось, члены бельгийского крайне-правого националистического движения "Насьон" пытались присоединиться к "желтым жилетам", но те решили дистанцироваться от радикалов. Дальнейшая акция была спокойной и безопасной.
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Манифестация "желтых жилетов" в субботу в Брюсселе обошлась "без ущерба и раненых", сообщили вечером источники в полиции. Не было зарегистрировано никаких...
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