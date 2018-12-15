ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Патриарх Варфоломей поздравил Епифания с избранием

16.12.2018 09:32 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил и благословил митрополита Епифания (Думенко), избранного в субботу главой единой украинской церкви, сообщил пресс-секретарь новой структуры Евстратий (Зоря) со ссылкой на издание "Би-би-си Украина".

"Вселенский патриарх Варфоломей в телефонном разговоре с новоизбранным митрополитом Киевским Епифанием поздравил его с избранием и благословил", - написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Пресс-секретарь опубликовал ссылки на информацию о телефонном разговоре между патриархом Варфоломеем и Епифанием.

"Некоторое время назад Епифаний позвонил Варфоломею сообщить об избрании и попросил благословения, тот его благословил и поздравил", - сказано в сообщении издания.

"Это может означать, что вселенский патриархат признает объединительный собор, который состоялся в столице Украины", - добавил источник издания.

В субботу в Киеве было объявлено о создании украинской поместной православной автокефальной церкви, ее предстоятелем стал Епифаний (Думенко).

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вселенский патриарх Варфоломей поздравил и благословил митрополита Епифания (Думенко), избранного в субботу главой единой украинской церкви, сообщил...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Однажды в машину села компания наркоманов, требующих вести в Лиду». Женщина из Гродно рассказала о своей работе водителем такси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика