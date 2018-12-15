Патриарх Варфоломей поздравил Епифания с избранием

Вселенский патриарх Варфоломей поздравил и благословил митрополита Епифания (Думенко), избранного в субботу главой единой украинской церкви, сообщил пресс-секретарь новой структуры Евстратий (Зоря) со ссылкой на издание "Би-би-си Украина".

"Вселенский патриарх Варфоломей в телефонном разговоре с новоизбранным митрополитом Киевским Епифанием поздравил его с избранием и благословил", - написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Пресс-секретарь опубликовал ссылки на информацию о телефонном разговоре между патриархом Варфоломеем и Епифанием.

"Некоторое время назад Епифаний позвонил Варфоломею сообщить об избрании и попросил благословения, тот его благословил и поздравил", - сказано в сообщении издания.

"Это может означать, что вселенский патриархат признает объединительный собор, который состоялся в столице Украины", - добавил источник издания.

В субботу в Киеве было объявлено о создании украинской поместной православной автокефальной церкви, ее предстоятелем стал Епифаний (Думенко).