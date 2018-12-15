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Патриарх Варфоломей пригласил Епифания в Стамбул для вручения томоса 6 января

16.12.2018 09:04 — Разное | Интерфакс  
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Патриарх Константинопольский Варфоломей пригласил главу "новой церкви" на Украине Епифания (Думенко) на вручение томоса (документа об автокефалии) в Стамбул 6 января, сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата Евстратий (Зоря).

"Вселенский патриарх Варфоломей пригласил Его блаженство Епифания для совместного служения божественной литургии на Фанаре на большом празднике Богоявления и предоставления ему томоса создания новой сестринского автокефальной церкви", - сказано в коммюнике, обнародованном Е.Зорей в Фейсбук в субботу вечером.

В субботу в Киеве было объявлено о создании украинской поместной православной церкви. Ее главой был избран Епифаний (Думенко).

В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что так называемый объединительный собор, который прошел в субботу в Киеве, стал событием политической, а не церковной жизни.

"В потоке речей, которые прозвучали сегодня от политиков и неполитиков Украины, очень много говорилось о москалях, стране-агрессоре и новой свободе... И ничего - о вере, Христе и Евангелии. Вот, собственно, и все", - написал в своем телеграм-канале глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его мнению, собор на Украине не стал объединительным, а новая "церковь" не будет автокефальной.

 
 
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Патриарх Константинопольский Варфоломей пригласил главу "новой церкви" на Украине Епифания (Думенко) на вручение томоса (документа об автокефалии) в Стамбул 6...
 
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