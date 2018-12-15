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40 эвакуированы и 2 спасены: в Бресте горел мясокомбинат
Новости Беларуси. Днём 15 декабря в ОАО «Брестский мясокомбинат» загорелся колбасно-кулинарный цех.
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Обнаруживший задымление работник нажал на кнопку ручного пожарного извещателя, после чего 40 человек были оперативно эвакуированы ещё до прибытия спасателей.
В здании остались 2 человека 55 и 33 лет, которые находились на втором этаже и не могли самостоятельно выйти. Их вывели из сооружения звенья газодымозащитной службы МЧС.
Пожар был локализован и ликвидирован. Огнём повреждены 10 пластиковых ящиков для хранения продукции и около 150 кг колбасных изделий. Закопчены стены и потолок в камере охлаждения.
Никто не пострадал. Причина загорания устанавливается.
Отмечается, что работники МЧС проверили воздух в горевшем и соседних помещениях на предмет наличия паров аммиака в воздухе. Превышение ПДК не зафиксировано.
Мясокомбинат работает в штатном режиме.
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Новости Беларуси. Днём 15 декабря в ОАО «Брестский мясокомбинат» загорелся колбасно-кулинарный цех. По сведениям Брестского ОУМЧС, в круглосуточно работающем...
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