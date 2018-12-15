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Обсуждение правовых актов будет осуществляться на правовом форуме НЦПИ

16.12.2018 10:52 — Разное | Ежедневник  
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Обсуждение правовых актов будет осуществляться на правовом форуме НЦПИ

Правовой форум Беларуси, который ведет Национальный центр правовой информации, с 1 февраля 2019 года станет официальной площадкой для общественных обсуждений проектов правовых актов.

Такая информация озвучена в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА. Как было отмечено, правовой портал - единственный в стране, где собраны все правовые решения, которые принимались в Беларуси.

В целом же НЦПИ имеет в своем распоряжении обширный архив документов. Специалисты провели ревизию нормативных бумаг с 1917 года. Все они в печатном виде хранятся в самом центре. На интернет-ресурсах центра новости правовой и юридической тематики выходят ежедневно. В год здесь размещается около 4 тыс. сообщений. При этом читают их далеко за пределами Беларуси.

По словам начальника управления интернет-ресурсов Национального центра правовой информации Андрея Гвардияна, проявляют интерес и пользователи из Канады, США, Китая. Директор Национального центра правовой информации Евгений Коваленко, отметил, что центр объединяет три основных направления. Это юристы, которые работают с правовой информацией, представители IT-сообщества, программисты, обеспечивающие техническую реализацию решений, и научные работники, которые анализируют тенденции развития соответствующих отношений, готовят прогнозы, вносят предложения по дальнейшему развитию ресурсов, направлений деятельности. На центр возложено сразу несколько важных задач, в том числе проведение юридической экспертизы технических нормативных актов: стандартов, кодексов, правил. Такую задачу, подчеркнули в эфире, поставил Президент - создать условия для успешного развития предпринимательства.-
 

 
 
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Правовой форум Беларуси, который ведет Национальный центр правовой информации, с 1 февраля 2019 года станет официальной площадкой для общественных обсуждений...
 
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