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С бородами и в колпаках: в Беларуси впервые прошел забег Санта-Клаусов

16.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси прошел забег Санта-Клаусов. В Минске на праздничный марафон вышли сотни участников из нескольких стран. Кто победил в забеге и чего желают на Новый год сами зимние волшебники, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Предновогодний забег Санта-Клаусов в Беларуси проходит впервые и сразу с международным размахом. Поучаствовать в марафоне решились волшебники из разных стран мира: России, Голландии и Казахстана.

Собираться сказочные персонажи начали задолго до старта. Наличие новогоднего костюма или хотя бы колпака обязательно. И, кажется, образ седого мистера уходит в прошлое. Современный Санта может быть молодым, весьма забавным и даже четвероногим. 

«Сегодня с собакой разрешили пробежать. Настроение хорошее. Люди улыбаются, радуются», – говорят участники забега.

От полутора до 15 километров с бородами и в колпаках. Кто-то бежит, кто-то переходит на шаг, а кто-то и вовсе уютно расположился в детской коляске. И это не важно. Главное – атмосфера. На финише – горячий чай и не менее горячие объятья. 

В этом забеге нет проигравших и победителей. Каждый участник получил медаль. А еще ощутил себя волшебником: часть вырученных от марафона средств будет направлена на благотворительность. Ведь когда, если не в это предновогоднее время, случаться чудесам!

Напомним, самый массовый забег Санта-Клаусов прошел в Испании в прошлом году – участвовали около семи тысяч сказочных персонажей. 



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Теги: Минск
 
 
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В Минске на праздничный марафон вышли сотни участников из нескольких стран.
 
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