Навстречу 100-летию БССР. Как формировалась белорусская государственность

Поделитесь с друзьями











(Продолжение. Начало в «НН» за 7 декабря)

Вечером 1 января 1919 г. было окончательно сформировано Временное рабоче-крестьянское правительство Беларуси, в состав которого во-шли 7 представителей Белнацкома и белорусских секций РКП(б) и 9 представителей бывшего Северо-Западного обкома РКП (б) и бывшего Облискомзапа. Председателем правительства был утвержден Д. Жилунович. Вечером же 1 января 1919 г. по радио был обнародован Манифест Временного рабоче-крестьянского советского правительства Беларуси и в ночь с 1 на 2 января напечатан. В тексте Манифеста Беларусь провозглашалась «свободной независимой Социалистической Республикой», закреплялись основные положения ее общественного и политического строя.

Уже 5 января 1919 г. правительство Социалистической Советской Республики Беларуси (ССРБ) переехало из Смолен-ска в Минск. На первом же заседании 7 января правительство ССРБ приняло решение о созыве I Всебелорусского съезда Советов, в целях юридически-правового оформления факта образования республики. Для оперативного руководства хозяйственной и общественно-политической жизнью в республике был образован Президиум в составе Д. Жилуновича, А. Мясникова и М. Калмановича. Был создан Реввоенсовет ССРБ. В его состав вошли А. Мясников, И. Алибегов, В. Краснов, В. Селезнев и А. Пыжов.

В связи с образованием ССРБ Облисполкомзап еще 3 января 1919 г. принял постановление о самороспуске и о переходе всей власти к Временному революционному рабоче-кресть-янскому правительству Беларуси. Это постановление было утверждено Президиумом ВЦИК только 11 января 1919 г.

Однако практическое строительство белорусского советского государства было осложнено принятым решением Пленума ЦК РКП(б) от 16 января 1919 г. о передаче Витебской, Могилев-ской и белорусской части Смоленской губернии в состав РСФСР и последующим созданием унитарной Литовско-Белорусской Советской Социалистической Республики на основе объединения Минской и Гродненской губерний с Литвой.

2–3 февраля 1919 г. состоялся I Всебелорусский съезд Советов, на котором Я. Свердлов зачитал постановление ВЦИК РСФСР от 31 января 1919 г. о признании независимости Социалистической Советской Республики Беларуси. Таким образом, Советская Россия стала первым государством, которое на официальном уровне признало государственную независимость Беларуси. Съезд принял первую Конституцию республики, а также декларации об установлении федеративных связей с РСФСР и объединении Совет-ских Социалистических Республик Беларуси и Литвы в единое государство.

Уже 27 февраля 1919 г. в Вильно на объединенном заседании ЦИК Советских Социалистических Республик Беларуси и Литвы было принято решение об объединении республик и избрано общее правительство — Совет Народных Комиссаров. 2 марта 1919 г. Совет Народных Комиссаров утвердил официальное название — Социалистическая Советская Республика Литвы и Беларуси (ССРЛиБ). Президиум ЦИК ССРЛиБ возглавил К. Циховский (председатель), а Председателем Совета Народных Комиссаров стал В. Мицкявичус-Капсукас, который одновременно возглавил и Наркомат по иностранным делам.

По инициативе ССРЛиБ, ВЦИК РСФСР 1 июня 1919 г. принял постановление о военном союзе советских республик России, Украины, Литвы и Беларуси, в соответствии с которым в данных республиках объединялись военные организации и военное командование, советы народного хозяйства, финансы, железнодорожное управление, комиссариаты труда. Руководство всеми этими организациями переходило к органам РСФСР.

Негативное влияние на государственное строительство оказала польско-советская война. Только после освобождения территории Беларуси от польских интервентов в июле 1920 г. советским руководством под влиянием деятелей левого крыла белорусского национального движения было решено повторно провозгласить Советскую Социалистическую Республику Беларусь. Для подготовки соответствующей декларации была создана специальная комиссия. В состав ее вошли 4 представителя от Белорусской партии социалистов-революционеров (И. Белькевич, П. Бердник, И. Мамонько и Н. Пашкович), 2 — от КП(б)ЛиБ (А. Червяков и В. Кнорин), от Белорусской коммунистической организации — В. Игнатовский, от Бунда — А. Вайнштейн. Торжественное провозглашение ССРБ состоялось 31 июля 1920 г. в Минске, в помещении городского театра.

С одной стороны, повторное провозглашение ССРБ явилось продолжением реализации курса на самоопределение белорусской нации и образование союзного государства. В годы войны эту позицию отстаивали А. Червяков, возглавлявший советский отдел Реввоенсовета Западного фронта, и его единомышленники. С другой стороны, это было фактическое признание советским руководством ошибочности создания ССРЛиБ, которая юридически перестала существовать после заключения российско-литовского мирного договора 12 июля 1920 г.

Подготовлено

НАН Беларуси.

(Продолжение будет).