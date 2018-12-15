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+ 1 копейка. Топливо подорожало в 27-й раз

16.12.2018 10:58 — Разное | Партизан  
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С 16 декабря автомобильное топливо опять подорожает. Бензин АИ-95 будет стоить Br 1,54, АИ-98 – Br 1,75, дизельное топливо – Br 1,54. цена бензина АИ-92 не изменится (Br 1,43), сообщает «Белнефтехим».

Это будет 27-е подорожание топлива в течение года. Каждый раз цена увеличивался на 1 копейку, передает "Белсат".

«Белнефтехим» информирует, что рост цен связан с «компенсацией затрат НПЗ на приобретение углеводородного сырья». По информации государственного концерна, в этом году цена нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 27% (в долларовом эквиваленте) по сравнению с прошлым годом.



В 2019 году Россия планирует ввести поэтапное обнуление экспортных пошлин на нефть при одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых. Налоговый маневр приведет к тому, что с 2024 года Беларусь будет покупать сырье по мировым ценам.


 
 
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С 16 декабря автомобильное топливо опять подорожает. Бензин АИ-95 будет стоить Br 1,54, АИ-98 – Br 1,75, дизельное топливо – Br 1,54. цена бензина АИ-92 не изменится (Br 1,43),...
 
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