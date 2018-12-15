



ЧП произошло в здании колбасно-кулинарного цеха. Фото: brest.mchs.gov.by





brest.mchs.gov.by. Пожар вспыхнул в субботу, 15 декабря, в здании колбасно-кулинарного цеха Брестского мясокомбината по ул. Писателя Смирнова. ЧП произошло на первом этаже, в камере охлаждения, где хранилась готовая продукция, сообщает





В тот момент в двухэтажном здании цеха было 42 человека. Увидев пожар, один из них запустил систему оповещения при помощи ручного пожарного извещателя, и еще до прибытия спасателей из здания было эвакуировано 40 человек. Однако на втором этаже оставались еще два работника, которые не могли сами выйти из горящего цеха. Их спасли сотрудники МЧС, а пожар был ликвидирован.



