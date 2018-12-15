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В проект Инвестиционной программы Минска на 2019 год внесено 428 объектов

16.12.2018 10:11 — Разное | Партизан  
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Проект Инвестиционной программы Минска на 2019 год разработан. На следующий год запланировано проектирование и строительство 428 объектов.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский во время прямой линии 15 декабря.

— Наибольший раздел составляет инженерно-транспортная инфраструктура к районам жилой застройки. Он включает 118 объектов, — прокомментировал Ф. Римашевский. —  Второе место занимает раздел «Жилищно-коммунальные услуги и благоустройство населенных пунктов». Здесь предусматривается оборудование остановочных пунктов, реконструкция и ремонт улиц, благоустройство территорий вокруг школ, продолжение реконструкции существующих инженерных сетей, требующих обновления. Традиционно много объектов приходится на сферу образования и здравоохранения, на будущий год это соответственно 32 и 25.

Например, в 2019-м планируется ввод новой подстанции скорой помощи на ул. Сырокомли, амбулаторно-поликлинического учреждения в ЖК «Лазурит» на пр. Победителей, после реконструкции должен быть сдан хоспис на пр. Партизанском. Будет идти строительство поликлиник на ул. К. Либкнехта, в жилых районах Восточный и Сухарево. Продолжится реконструкция корпусов Минского онкодиспансера, 9-й и 4-й больниц, неврологического корпуса 5-й клиники, детской инфекционной больницы, будет реконструироваться 20-я поликлиника. Планируется начать строительство корпуса хирургии и трансплантологии на ул. Семашко. Намечена и разработка проектов на 8 объектов.


В сфере образования в будущем году планируется разработка документации и строительство 9 школ и 15 детских садов.  Должна завершиться реконструкция гимназии №25 на ул. Седова, строительство школ в микрорайоне Восточный-5 и на пересечении улиц Шаранговича и Горецкого. Также в инвестпрограмму включены учреждения образования в Лошице, Каменной Горке, на ул. Бачило. Из 15 детских садов планируется ввести 4: в «Маяке Минска», комплексе «Минск-Мир», Масюковщине и Лебяжьем. Часть объектов начнут строить, но они станут переходящими на 2020 год. Еще на 4 детских дошкольных учреждения планируется разработка документации.  Это детсады на улицах Корш-Саблина, Фогеля, в районе пересечения улиц Михалово и Алибегова, Шаранговича и Горецкого. На последней территории планируется большое детское учреждение на 350 мест.

 
Теги: Минск
 
 
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Проект Инвестиционной программы Минска на 2019 год разработан. На следующий год запланировано проектирование и строительство 428 объектов.
 
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