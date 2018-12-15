Школьники избили белоруску в Саратове из-за тату и пирсинга

"Спутник" . Гражданка Беларуси попала в больницу в Саратове после того, как ее избили двое школьников, которым не понравились татуировки и пирсинг девушки, сообщил в четверг начальник главного управления МВД по области Николай Трифонов, передает





Инцидент произошел накануне – 12 декабря – в торговом комплексе «Манеж», расположенном в центре Саратова. «Двое несовершеннолетних, ученики восьмых классов средней школы № 66 Саратова в ТК «Манеж» нанесли побои гражданке Беларуси», – цитирует Трифонова интернет-газета «Четвертая власть».





Глава управления отметил, что подростки напали на белоруску из-за ее внешнего вида – у девушки на теле много тату, а также сделан пирсинг. По словам правоохранителя, в настоящее время 20-летняя белоруска находится в больнице, медики оказывают ей помощь.









«В большинстве случаев местами концентрации несовершеннолетних остаются торгово-развлекательные комплексы. Ни к чему хорошему это не приводит. Последний пример – вчера двое несовершеннолетних, ученики 8 классов средней школы № 66 города Саратова в ТК «Манеж» на проспекте Кирова нанесли побои гражданке Белоруссии 1998 года рождения. Причиной их агрессивного поведения послужил внешний вид девушки – наличие множества пирсингов и татуировок. В результате девушка госпитализирована в медицинское учреждение», — поделился Трифонов.