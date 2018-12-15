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Спецрастворы и каменная крошка: для противогололедной обработки тротуаров в Минске могут применить альтернативные реагенты

16.12.2018 09:43 — Разное | Партизан  
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В столице разрабатывают отдельный регламент по обработке пешеходных дорожек и тротуаров. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил в Мингорисполкоме на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский. Предложения по регламенту дорожники уже подготовили.

При обсуждении темы заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев подчеркнул, что в регламенте должна быть учтена первоочередная обработка опасных участков тротуаров и пешеходных дорожек: плиточного покрытия и наклонных поверхностей. Также следует основательно проработать логистику, маршруты коммунальных служб.

Однако существует другая проблема: традиционные реагенты — соль и песчано-соляная смесь — на пешеходных зонах начинают действовать не так быстро, как на проезжей части, где поток машин ускоряет работу противогололедных материалов.

Виктор Лаптев предложил изучить возможность использования на опасных участках пешеходных зон альтернативных антиобледенителей: соляных растворов, каменной крошки.

 
Теги: Минск
 
 
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В столице разрабатывают отдельный регламент по обработке пешеходных дорожек и тротуаров. Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил в...
 
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