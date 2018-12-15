Перед хоккейным матчем норвежцы включили беларусам «Касіў Ясь канюшыну» вместо гимна

Перед хоккейным матчем в Норвегии организаторы турнира по ошибке включили сборной Беларуси не гимн, а легендарный хит «Касіў Ясь канюшыну», пишет TUT.by.



Норвежские болельщики не заметили подвох, и, по традиции, встали со своих кресел, чтобы послушать «гимн» стоя. К сожалению, реакции беларуских хоккеистов на видео не видно. Зато слышно, как возмущается их беларуский болельщик: «Это что такое?!». К слову, игра завершилась со счетом 6:1 в пользу Норвегии.

Вчера перед хоккейным матчем против сборной Норвегии вместо гимна Беларуси включили не совсем его: pic.twitter.com/8lnoKPfaRv — Русофобия в Беларуси (@real_phobia) 15 декабря 2018 г.





Как сообщили sport.tut.by в Федерации хоккея Беларуси, организаторы турнира принесли извинения нашей команде.