ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Перед хоккейным матчем норвежцы включили беларусам «Касіў Ясь канюшыну» вместо гимна

16.12.2018 11:15 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Перед хоккейным матчем в Норвегии организаторы турнира по ошибке включили сборной Беларуси не гимн, а легендарный хит «Касіў Ясь канюшыну», пишет TUT.by. 

Норвежские болельщики не заметили подвох, и, по традиции, встали со своих кресел, чтобы послушать «гимн» стоя. К сожалению, реакции беларуских хоккеистов на видео не видно. Зато слышно, как возмущается их беларуский болельщик: «Это что такое?!». К слову, игра завершилась со счетом 6:1 в пользу Норвегии.



Как сообщили sport.tut.by в Федерации хоккея Беларуси, организаторы турнира принесли извинения нашей команде.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед хоккейным матчем в Норвегии организаторы турнира по ошибке включили сборной Беларуси не гимн, а легендарный хит «Касіў Ясь канюшыну», пишет TUT.by.  Норвежские...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бешенковичах мужчина «срезал» путь по льду через реку и провалился в воду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика