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Перед хоккейным матчем норвежцы включили беларусам «Касіў Ясь канюшыну» вместо гимна
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Перед хоккейным матчем в Норвегии организаторы турнира по ошибке включили сборной Беларуси не гимн, а легендарный хит «Касіў Ясь канюшыну»,
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Перед хоккейным матчем в Норвегии организаторы турнира по ошибке включили сборной Беларуси не гимн, а легендарный хит «Касіў Ясь канюшыну», пишет TUT.by. Норвежские...
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