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На Орловской VW после столкновения с Jaguar вылетел с дороги, снес светофор и опрокинулся на крышу

16.12.2018 11:45 — Разное | Tut.by  
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Два человека получили травмы в аварии, которая произошла 16 декабря, около 09.30, в столице. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


По информации инспекторов, водитель Jaguar ехал по улице Нововиленской со стороны переулка Червякова и на перекрестке с улице Орловской совершил столкновение с ехавшим от проспекта Победителей по улице Орловской Volkswagen. После столкновение VW наехал на бордюр, снес светофор и опрокинулся на крышу.


В результате ДТП водитель и пассажир VW получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.


На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

 
 
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