На Орловской VW после столкновения с Jaguar вылетел с дороги, снес светофор и опрокинулся на крышу

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла 16 декабря, около 09.30, в столице. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





По информации инспекторов, водитель Jaguar ехал по улице Нововиленской со стороны переулка Червякова и на перекрестке с улице Орловской совершил столкновение с ехавшим от проспекта Победителей по улице Орловской Volkswagen. После столкновение VW наехал на бордюр, снес светофор и опрокинулся на крышу.





В результате ДТП водитель и пассажир VW получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.





На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.