На турнире в Норвегии вместо гимна Беларуси включили «Касіў Ясь канюшыну»

Как стало известно, 14 декабря на турнире в Норвегии перед матчем Норвегия – Беларусь организаторы вместо государственного гимна нашей страны включили известную песню группы «Песняры» «Касіў Ясь канюшыну».

Обычно эту композицию используют организаторы различных турниров по хоккею в ознаменование забитой белорусской командой шайбы. Однако в этом случае произошел конфуз. Норвежские болельщики, решив, что песня действительно является гимном Беларуси, в знак уважения встали и слушали композицию стоя.

На инцидент отреагировал бывший пресс-секретарь МИД Беларуси, а ныне посол нашей страны в Швеции и Норвегии Дмитрий МИРОНЧИК. «С норвежцами мы разберемся, чтобы такое не повторялось. А вот хоккеистам стоило бы поучиться у Виолетты Скворцовой и как к гимну относиться, и как побеждать», – отметил посол на своей странице в социальной сети.

Напомним, это не первый подобный инцидент с участием белорусских спортсменов на различных турнирах. Наиболее знаменательный произошел летом 2017 года в Италии. Легкоатлетка Виолетта Скворцова выиграла юниорский чемпионат Европы в тройном прыжке. На церемонии награждения в честь нашей спортсменки должны были исполнить гимн Беларуси. Однако организаторы перепутали главную песню нашей страны и вместо гимна Беларуси включили гимн Боснии и Герцеговины. Легкоатлетка оскорбилась из-за такой оплошности и самовольно покинула пьедестал почета. Позже организаторам

Отметим, что на турнире в Норвегии наши хоккеисты заняли третье место. Белорусы уступили норвежцам (1:6) и французам (0:1) и взяли верх над венграми (8:1).