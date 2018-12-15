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Конфликт на дороге закончился порезанными шинами

16.12.2018 12:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Конфликт на дороге закончился порезанными шинами
ГУВД Мингорисполкома

Авария произошла в районе пересечения улицы Орловской и Сморговского тракта. Между водителями «Peugeot 306» и «Proton Satria 315» во время движения произошел конфликт. Водитель «Proton Satria 315» остановился, чтобы выяснить отношения, в этот момент в открытую дверь врезалось «Peugeot».

После этого водитель и пассажир «Proton Satria 315» с использованием твердого предмета стали наносить повреждения по зеркалам заднего вида автомобиля «Peugeot 306», а также порезали шины авто, сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена СВИРИДОВА.

Мужчин задержала милиция. Проводится правовая проверка. 

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Теги: Минск
 
 
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15 декабря днем на улице Орловской в Минске произошла авария. После столкновения водитель и пассажир одной из машин начали крушить чужое авто.
 
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