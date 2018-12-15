Конфликт на дороге закончился порезанными шинами

Авария произошла в районе пересечения улицы Орловской и Сморговского тракта. Между водителями «Peugeot 306» и «Proton Satria 315» во время движения произошел конфликт. Водитель «Proton Satria 315» остановился, чтобы выяснить отношения, в этот момент в открытую дверь врезалось «Peugeot».

После этого водитель и пассажир «Proton Satria 315» с использованием твердого предмета стали наносить повреждения по зеркалам заднего вида автомобиля «Peugeot 306», а также порезали шины авто, сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена СВИРИДОВА.