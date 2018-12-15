C 17 декабря «Белавиа» открывает новый рейс из Минска в российский Воронеж

Как сообщили представители авиакомпании «Белавиа», с 17 декабря начинается выполнение нового регулярного рейса по маршруту «Минск-Воронеж-Минск». Стоимость авиабилетов в одну сторону составит от 96 евро, включая таксы и сборы, и от 179 евро – туда-обратно.

Полеты будут выполняться четыре раза в неделю. Из Минска самолет будет отправляться в 23.05 по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Обратный вылет из Воронежа планируется в 05.35 по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит примерно полтора часа.

Отметим, что воронежский аэропорт станет десятым российским пунктом, куда летают самолеты белорусской авиакомпании. Сейчас «Белавиа» выполняет рейсы в московский «Домодедово», аэропорт Московской области «Жуковский», «Пулково» (Санкт-Петербург), аэропорт Краснодара, «Стригино» (Нижний Новгород), аэропорт Сочи, «Храброво» (Калининград), аэропорт Казани, «Платов» (Ростов-на-Дону).