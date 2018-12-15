В Бешенковичах мужчина «срезал» путь по льду через реку и провалился в воду

Как стало известно, мужчина пытался добраться из одного населенного пункта в другой через заледеневшую Западную Двину. Он не учел, что лед на реке очень тонкий и на расстоянии около 50 м от берега провалился в воду.

На помощь мужчине прибыли спасатели. Сотрудники МЧС оперативно извлекли пострадавшего из воды. Он был госпитализирован с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».

Представители пресс-службы МЧС призывают граждан не выходить на лед. Это может быть опасно для жизни. К примеру, толщина льда на реке Западная Двина в данный момент составляет всего около 5 см.