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В Бешенковичах мужчина «срезал» путь по льду через реку и провалился в воду

16.12.2018 11:08 — Разное | Аргументы и факты  
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В Бешенковичах мужчина «срезал» путь по льду через реку и провалился в воду
Фото из открытых источников

Как стало известно, мужчина пытался добраться из одного населенного пункта в другой через заледеневшую Западную Двину. Он не учел, что лед на реке очень тонкий и на расстоянии около 50 м от берега провалился в воду.

В Бешенковичах мужчина «срезал» путь по льду через реку и провалился в воду В Дрогичине под лед провалился 10-летний мальчик

На помощь мужчине прибыли спасатели. Сотрудники МЧС оперативно извлекли пострадавшего из воды. Он был госпитализирован с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».

Представители пресс-службы МЧС призывают граждан не выходить на лед. Это может быть опасно для жизни. К примеру, толщина льда на реке Западная Двина в данный момент составляет всего около 5 см.

 
 
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